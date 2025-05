Izrael ogłosił 16 maja, że rozpoczyna nową operację wojskową w Strefie Gazy. Wcześniej premier Beniamin Netanjahu stwierdził, że Izrael może przejąć kontrolę nad całą enklawą. To konsekwencje załamania się zawieszenia broni, zawartego przez Hamas i Izrael 19 stycznia.

Organizacje humanitarne alarmują, że Strefie Gazy grozi klęska głodu – od tygodnia, w ramach zwiększania presji na Hamas, Izrael blokuje dostawy pomocy humanitarnej do zamieszkiwanej przez ponad 2 mln osób enklawy.

Francja, Wielka Brytania, Kanada: Niech Izrael dopuści pomoc humanitarną do Strefy Gazy

19 maja Wielka Brytania, Francja i Kanada opublikowały wspólne oświadczenie brytyjskiego premiera Keira Starmera, francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona i kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, w którym kraje te domagają się „przerwania operacji wojskowych Izraela w Strefie Gazy i natychmiastowego wpuszczenia do Gazy pomocy humanitarnej”. Oświadczenie zawiera też apel do Hamasu o uwolnienie pozostających w palestyńskiej niewoli 58 zakładników, wziętych do niewoli w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku.

„Zawsze popieraliśmy prawo Izraela do obrony Izraelczyków przed terroryzmem. Ale ta eskalacja jest całkowicie nieproporcjonalna” - piszą przywódcy trzech zachodnich państw.

W oświadczeniu pojawia się ostrzeżenie, że jeśli Izrael nie wstrzyma ofensywy i nie zniesie ograniczeń dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, Wielka Brytania, Francja i Kanada podejmą „działania w odpowiedzi”. Oświadczenie nie precyzuje, o jakie działania chodzi – pojawia się jednak określenie „sankcje”.