Na Bali trwa proces trojga Brytyjczyków. Za przemyt kokainy grozi im kara śmierci

Indonezja wymierza surowe kary za przemyt narkotyków, a wyroki śmierci zapadały wobec cudzoziemców już wcześniej. Od 2017 r. obowiązuje jednak tymczasowe moratorium na wykonywanie kar śmierci.

Proces trwa, a wyroków – jak twierdzi Sheina Pangkahila, prawniczka reprezentująca Brytyjczyków – nie należy spodziewać się szybko.

96 cudzoziemców w indonezyjskich celach śmierci

Administracja prezydenta Indonezji Prabowo Subianto podjęła w ostatnich miesiącach działania mające na celu wydalenie do krajów ojczystych wielu więźniów, skazanych za przestępstwa narkotykowe. Do Francji wrócił m.in. obywatel tego kraju Serge Atlaoui, a powodem były względy humanitarne, związane z chorobą. Indonezja wydaliła również obywatelkę Filipin Mary Jane Veloso, skazaną na karę śmierci. Do Australii odesłano pięciu członków gangu narkotykowego.

Według Ministerstwa Imigracji i Więziennictwa Indonezji, przed uwolnieniem Veloso w celach śmierci przebywało 96 cudzoziemców, wszyscy oskarżeni o posiadanie narkotyków. W Indonezji karę śmierci wykonuje się przez rozstrzelanie. Ostatnia podana do wiadomości publicznej egzekucja odbyła się w maju 2001 roku.