– Moim zdaniem stanowi to element propagandy; sięgnięcie po to, co dla reżimów jest najłatwiejsze do uargumentowania. Przecież cały świat uznaje narkotyki za zło i chce z nimi walczyć, więc trudno odeprzeć argument o konieczności stosowania radykalnych metod – tłumaczy mechanizm.

– Władze autorytarne doskonale wiedzą, w jakich obszarach mogą sobie pozwolić na wykonywanie takiej kary. Dużo więcej krytyki wywołują np. surowe kary dla kobiet, które są elementem łamania ich praw – konkluduje mecenas Justyna Kalicka-Andziak.

Ciemna liczba kar śmierci: nie znamy faktycznych danych z Chin. USA „liderem” w swoim regionie.

Amnesty zastrzega, że zebrane przez nie dane nie uwzględniają tysięcy egzekucji, najprawdopodobniej wykonywanych w Chinach (oficjalnie mowa o 1000 lub więcej ubiegłorocznych przypadków, ale w tej kwestii obowiązuje tajemnica państwowa), Wietnamie i Korei Północnej, gdzie – według tej organizacji – kara śmierci jest stosowana powszechnie. Według tych dostępnych, najwięcej kobiet stracono właśnie w Państwie Środka, a także Iranie i Arabii Saudyjskiej.

Ubiegły rok przyniósł też prawie 2090 nowych przypadków (w 46 krajach) skazania na karę ostateczną. Amnesty odnotowało też sytuacje, w których zastosowano ułaskawienie lub zmianę wyroku. Sudan Południowy, Sudan i Uganda wróciły do wydawania takich wyroków.