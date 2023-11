Iran wykonał karę śmierci na 17-latku skazanym na zabójstwo

Według doniesień organizacji praw człowieka egzekucja miała zostać wykonana w piątek w więzieniu we wschodniej prowincji Rasawi-Khorasan, w którym przebywał małoletni. Organizacja Iran Human Rights powołując się na dokumenty dotyczące skazania wskazała, że stracony w chwili popełnienia czynu miał 16 lat.

Zgodnie z danymi Parlamentu Europejskiego z 2019 roku 56 państw na całym świecie wciąż stosuje karę śmierci. Jednak to Iran ma być jedynym krajem, który oficjalnie przyznaje się do stosowania tej kary wobec nieletnich. Według szacunków IHR od 2010 roku w Iranie stracono co najmniej 68 nieletnich.

USA przez wiele lat dopuszczało stosowanie kary śmierci wobec dzieci, przypuszcza się, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych wykonano egzekucję na najmłodszej osobie - George Junius Stinney był czarnoskórym chłopcem oskarżonym o zgwałcenie i zabicie dwóch białych dziewczynek. Został skazany na śmierć, w chwili wykonywania egzekucji miał czternaście lat, siedem miesięcy i dwadzieścia dziewięć dni. Egzekucja miała miejsce 16 czerwca 1944 roku, w 2014 roku udowodniony, że chłopiec był niewinny i nie zapewniono mu podstawowych praw gwarantowanych konstytucją.

Amnety International w swoim raporcie z 2022 roku poinformowało, że ubiegły rok zakończył się z najwyższą liczbą przeprowadzonych egzekucji od pięciu lat. "Zgodnie z dostępnymi informacjami w 2022 r. stracono łącznie 883 osoby w 20 krajach. Stanowi to 53% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Liczby te nie obejmują jednak tysięcy osób, które prawdopodobnie zostały zabite w Chinach. Największy przyrost egzekucji odnotowano na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej: z 520 w 2021 r. do 825 w 2022 r.", wskazano w obszernym raporcie organizacji.