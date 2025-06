Zapraszając go na spotkanie prasowe w Gabinecie Owalnym, Donald Trump chciał pokazać, że nadal darzy sympatią miliardera, który 250 mln dol. donacji przyczynił się do jego powrotu do Białego Domu, wręczył mu złoty klucz i bronił jako ofiary niesłusznej nagonki. – Zupełnie niesprawiedliwie dostało mu się z prawa i lewa – powiedział prezydent, nawiązując do krytyki miliardera, ale również do tego, że Tesla stała się przedmiotem protestów, aktów wandalizmu, a jej akcje spadły drastycznie w dół, gdy Musk zaangażował się w bezpardonową działalność rządową.

Mimo że Elon Musk usuwa się z Waszyngtonu, by zająć się swoim podupadającym imperium biznesowym, stworzony dla niego DOGE nadal ma działać pełną parą – jak zapewnił on i prezydent. – Elon zatrudnił geniuszy z umysłami inżynierów i niewyobrażalnie utalentowanych ludzi we wszystkich agencjach – powiedział Trump, wyrażając przekonanie, że Musk będzie wracał co jakiś czas.