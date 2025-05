Należące do Elona Muska firmy nie mają w ostatnim czasie dobrej passy. W wyniku niezadowolenia z działalności politycznej multimiliardera, klienci na całym świecie zaczęli ostro bojkotować Teslę, co doprowadziło do znacznego tąpnięcia kursu akcji producenta samochodów elektrycznych z Teksasu.

Nie najlepiej radzi sobie również portal X (dawniej Twitter), który Musk kupił w październiku 2022 roku. Popularny serwis społecznościowy zaliczył już dwie poważne awarie w tym tygodniu. Według danych zebranych przez Downdetector, strona padła w czwartek, 24 maja, około godz. 20.00 czasu polskiego, a użytkownicy mieli problem z dostępem przez około dwie godziny. Do następnej awarii doszło w sobotę w godzinach 14.00-16.00. Znów internauci z całego świata zgłaszali kłopoty z otwarciem serwisu.

Elon Musk: Skoncentruję się znów na X, Tesli i SpaceX

„Wracam do spędzania 24/7 w pracy i spania w salach konferencyjnych/serwerowniach/fabrykach” – zadeklarował Musk w poście zamieszczonym na X.