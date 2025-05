– Z rejestrów powiatowych urzędów pracy (PUP) w mniejszych miejscowościach ubędzie bezrobotnych, a przybędzie ich w większych miastach, co też będzie stanowić dla nich wyzwanie, aby nie tylko zapewnić odpowiednią obsługę, ale też efektywne zatrudnienie – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka.

Na tę kwestię zwraca też uwagę Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

– Nowe rozwiązanie zwiększy mobilność osób szukających pracy – uważa.

Wsparcie zatrudnienia seniorów. Kto może liczyć na dopłaty do ich pensji?

Dzięki nowej ustawie PUP w swojej działalności będą musiały uwzględniać też osoby w wieku 60+. W jaki sposób? Starosta będzie mógł przyznać pracodawcy dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby poszukującej pracy, która ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Przysługiwałoby ono na jeden miesiąc, w wysokości nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia (czyli 2333 zł w tym roku).

– Oczywiście można dyskutować czy jest to wystarczający okres. Niemniej jednak należy docenić kierunek tych działań, których celem jest wsparcie osób w wieku emerytalnym. Dotychczas nie były one w ogóle uwzględniane w działaniach PUP. A to oni powinni być w centrum zainteresowania urzędów pracy. Zwłaszcza że obecnie nie ma woli politycznej do podnoszenia wieku emerytalnego. Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zachęcać osoby starsze do pracy na emeryturze. To rozwiązanie jest jedną z takich zachęt, chociaż oczywiście niewystarczającą – podkreśla Wioletta Żukowska-Czaplicka.