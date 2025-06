Wyżej przywołane oficjalne stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraźnie wskazuje, że jest to problem zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Reforma: co należy zrobić już dziś, by usprawnić doręczanie korespondencji dłużnikom?

Nieaktualne adresy w bazie PESEL powodują, że dłużnik może nie mieć możliwości obrony przed roszczeniem, ponieważ dowie się o sprawie dopiero na etapie egzekucji komorniczej. Procedura uchylenia nakazu zapłaty jest skomplikowana i wymaga pomocy prawnika, co oznacza dodatkowe koszty. Tymczasem wystarczyłoby, aby w bazie PESEL widniał adres fizyczny lub elektroniczny do doręczeń, a sankcją za brak aktualizacji adresu powinno być uznanie, że przesyłka została doręczona (tzw. fikcja doręczeń). Tak było to uregulowane przed nowelizacją z 7 listopada 2019 roku.

Brak skutecznego systemu doręczeń może być problemem zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Dlatego tak ważne jest znalezienie rozwiązania, które zapewni dłużnikom prawo do skutecznej obrony już na początkowym etapie postępowania. Nadzieją na zmianę może być Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która powstała w 2024 roku i zajmuje się m.in. reformą procedury cywilnej. Warto, by Polska skorzystała z rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania. Tam istnieją centralne bazy adresowe wykorzystywane do celów windykacyjnych.

Tylko kompleksowa reforma systemu doręczeń pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu dłużnikom prawa do obrony.