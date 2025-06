Od roku w sprawach karnych i wykroczeniowych doręczenia do profesjonalnych pełnomocników i prokuratury oraz Prokuratorii RP odbywają się elektronicznie – za pośrednictwem portali informacyjnych sądów. Jednak ten rodzaj doręczeń działa tylko w jedną stronę – wniesienie pisma do sądu nadal odbywa się w sposób tradycyjny. Zmienić ma to przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, której pierwsze czytanie odbędzie się w środę w Sejmie. Przewiduje ona, że także wnoszenie pism do sądu będzie możliwe w formie elektronicznej.

Ta nowa funkcjonalność zostanie jednak ograniczona do postępowania odwoławczego. Adwokat, radca prawny czy prokurator będzie mógł więc wnieść w ten sposób apelacje czy zażalenia, a także odpowiedź na nie (czy też dalsze pisma w toku postępowania odwoławczego).

Zażalenie i apelacja cyfrowo, ale kasacja na papierze

– Natomiast nie będzie można korzystać z tej opcji przy składaniu pism w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji (z wyjątkiem zażaleń). A zatem odpowiedź na akt oskarżenia, wszelkie wnioski dowodowe czy inne pisma będzie nadal trzeba wnosić drogą tradycyjną – mówi Marta Hermanowicz, adwokat z kancelarii Filipiak Babicz. Jak dodaje, niemożliwe będzie także wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego poprzez portal.

– Zarówno infrastruktura, jak i regulacje prawne dotyczące portali informacyjnych zostały intencjonalnie stworzone tylko na potrzeby sądów powszechnych. Sąd Najwyższy musiałby na własną rękę i z własnego budżetu stworzyć taki portal, co wymaga zarówno środków finansowych, jak i kadry, a żaden budżet przygotowywany w ostatnich latach na potrzeby SN nie uwzględniał możliwości podjęcia takich działań zarówno w zakresie zakupu sprzętu, oprogramowania, jak i kadry obsługującej tworzenie portalu – tłumaczy Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy SN, który dodaje, że po roku 2020 SN podejmował starania, by „podłączyć” go do infrastruktury sądów powszechnych, lecz „do tanga trzeba dwojga”.