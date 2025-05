Będą zmiany w e-Doręczeniach. Urzędowe wiadomości odbierzemy na telefonie

e-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego. Oznacza to, iż przesyłki elektroniczne wysłane w ramach tego systemu są rejestrowane i równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. System do ich przesyłania został uruchomiony 1 stycznia 2025 roku. Od kwietnia zobowiązane do korzystania z niego są podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w piątek, że przygotowało zmiany w przepisach dotyczących doręczeń elektronicznych. Jak czytamy w komunikacie, nowe zasady mają ułatwić zakładanie adresu e-Doręczeń, poprawić współpracę między systemami i stworzyć nowy katalog podmiotów publicznych.



Skrzynka e-doręczeń w mObywatelu

Projekt zakłada również integrację usługi kwalifikowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) z aplikacją mObywatel. Dzięki temu użytkownicy zyskają możliwość odbierania korespondencji urzędowej bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Zmian będzie więcej. Jak podaje resort cyfryzacji, projekt doprecyzuje zasady liczenia terminów doręczeń w komunikacji podmiotów publicznych z adresatami niepublicznymi – osobami fizycznymi i przedsiębiorcami. Zakłada również stworzenie Katalogu Podmiotów Publicznych (KPP), czyli nowego systemu gromadzącego dane o wszystkich podmiotach publicznych i jednostkach realizujących zadania publiczne, które muszą posiadać adres do e-Doręczeń. Dane te są dziś rozproszone w różnych systemach (REGON, KRS, ePUAP).