Dopiero gdy ustalimy, że żaden z podmiotów uczestniczących w świadczeniu danej usługi nie ponosi winy, możemy kontynuować analizę, badając potencjalną winę kolejnych podmiotów – np. sprzedawców produktów z AI. Przykładem może być autonomiczny samochód sterowany przez AI, gdzie szkoda wynika z wady systemu. W przypadku przyjęcia odpowiedzialności twórców - w polskim prawie opiera się ona na przesłankach odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Ten uznaje się za niebezpieczny, jeśli w normalnym użytkowaniu stwarza zagrożenie, którego użytkownik nie mógłby przewidzieć, uwzględniając informacje podane przez producenta, sposób prezentacji produktu i okoliczności wprowadzenia go do obrotu. Odpowiedzialność co do zasady ponosi producent, który w tym przypadku jest rozumiany szeroko (w tym np. twórca surowców, importer, czy dostawca). Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie ryzyka.

Ustawodawca UE dostrzegł wyzwania związane z omawianym tematem i wprowadził nową Dyrektywę 2024/1799 w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (podlega ona implementacji przez państwa członkowskie do 9 grudnia 2026 r.). Dyrektywa wprowadza istotne zmiany, dostosowując zasady odpowiedzialności za produkty wadliwe do realiów cyfrowych, w tym specyfiki AI. Warto też wspomnieć o AI Act, który nie reguluje bezpośrednio odpowiedzialności cywilnej za szkody z AI, jednak ustanawia ramy bezpieczeństwa, które pośrednio wspierają dochodzenie roszczeń. Nakłada obowiązki na dostawców systemów AI wysokiego ryzyka, takich jak te stosowane w medycynie obejmujące m.in. zapewnienie bezpieczeństwa.

Jak wygląda odpowiedzialność za błędy medyczne z udziałem AI

Po omówieniu zasad odpowiedzialności za błędy medyczne oraz odpowiedzialności za AI nadszedł czas, by połączyć te wątki i zbadać, jak wygląda odpowiedzialność za błędy medyczne z udziałem AI. Najpierw należy wykluczyć odpowiedzialność lekarza – musi on wykazać, że dołożył należytej staranności. Jeśli okaże się, że tego nie zrobił, to on ponosi odpowiedzialność. Gdy jednak lekarz działał prawidłowo, czy winę ponosi urządzenie? W takim przypadku bada się, czy szpital odpowiednio zadbał o urządzenie i dołożył staranności w jego obsłudze. Jeśli szpital spełnił te wymogi, dopiero wtedy rozważa się odpowiedzialność producenta, czyli dostawcy AI.

Mimo wszystko AI w medycynie nie zmienia aż tak wiele, bo już wcześniej mieliśmy do czynienia ze szkodami wynikającymi z działania maszyn. Takie przypadki są rzadkie, ale podobnie będzie z AI. Odpowiedzialność za AI to nic innego jak odpowiedzialność za aparaturę medyczną, z uwzględnieniem specyfiki AI. Aparatura medyczna to w świetle prawa wyroby medyczne. Zatem, poszukując odpowiedzialności za działania sprzętu medycznego z AI, doszłam do przekonania, że jest to odpowiedzialność za wyroby medyczne.

Wyroby medyczne to urządzenia, narzędzia, oprogramowanie, implanty czy materiały używane w medycynie do diagnostyki, leczenia, zapobiegania chorobom, wspierania osób z urazami lub badania procesów fizjologicznych, bez działania farmakologicznego. W praktyce są to np. skanery MRI, ciśnieniomierze, opatrunki, a także systemy oparte na sztucznej inteligencji, jak np. aplikacje do analizy zdjęć RTG. AI może być samodzielnym wyrobem medycznym lub częścią większego systemu, jak np. w aparacie USG.