Audycje prowadzone przez sztuczną inteligencję. Kto odpowiada za słowa AI?

Wisława Szymborska na antenie ws. literackiego Nobla 2024

Już pierwszego dnia nadawania okazało się, że nie tylko prowadzący mogą być kreowani przez sztuczną inteligencję. Jedna z nich opisana jako 20 letnia Emilia Nowak, studentka dziennikarstwa, przeprowadziła rzekomy wywiad z... Wisławą Szymborską. Nieżyjącą od 12 lat poetkę pytano m.in. o tegoroczną Literacką Nagrodę Nobla dla Han Kang, czy ocenę twórczości Olgi Tokarczuk. I o ile wspomnienia autorki z tego, jak sama odbierała Nobla mogą być wypowiedzią archiwalną, to już odniesienia do dzieł opublikowanych po jej śmierci zapewne są kreacją sztucznej inteligencji.

Co na to prawo? W tym wypadku w grę wchodziłoby roszczenia rodziny na podstawie prawa do pamięci o osobie zmarłej.

– Jest to prawo na tyle szerokie, że obejmowało by i jej wizerunek (głos), prywatność czyi dobre imię. Ważne jest jednak, by odbiorca został ostrzeżony, że jest to swego rodzaju prowokacja czy eksperyment, aby nie powstawało ryzyko wprowadzenia w błąd. Wówczas takie działanie powinno być objęte ochroną - mówi Michał Zaremba.

Jeśli zaś generowane treści byłyby przypisywane osobom żyjącym, to one mogłyby wnosić ewentualne roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

– Tu uzasadnieniem mogłaby być np. satyra, co też powinno być jednak wprost zakomunikowane. Nie różniło by się to wiele od kabaretów wykorzystujących lalki udające polityków czy podkładaniem głosu w filmach w internecie – dodaje ekspert.