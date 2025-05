Jaką podwyżkę płacy minimalnej przewiduje ustawa?

Gdyby natomiast zastosowano parametry wynikające z ustawy, to podwyżka wynosiłaby ok. 41 zł, czyli niecałe 1 proc. Pole do negocjacji jest więc w tym roku naprawdę spore. Tylko co z tego, skoro resort swoją wrzutką – w praktyce równą propozycji związkowej – właściwie rozmowy już ustawił. To tak, jakby prezes firmy na spotkaniu z pracownikami zakomunikował, że dostaną podwyżki w określonej kwocie, a kierownicy działów próbowali jednak negocjować z zatrudnionymi niższe stawki, bo im się budżet „nie zepnie”, jeżeli będą chcieli zrealizować obietnice szefa. Czy którykolwiek z pracowników by się na to zgodził?

Oczywiście można powiedzieć, że to jedynie propozycja Ministerstwa Rodziny, a nie rządu. Ale to i tak może oznaczać, że jeden z koalicjantów – ten zarządzający resortem – w kwestii płacy minimalnej gra na siebie. Nawet jeśli ostatecznie kwota podwyżki będzie niższa, bo na propozycję ministerstwa nie zgodzi się cały rząd, to otrzyma doskonałą okazję do forsowania narracji, że gdyby to tylko od niego zależało, to pracownicy dostaliby więcej. Sytuacja win-win.

Tylko gdzie w tym wszystkim miejsce na analizę potrzeb pracowników i możliwości finansowanych firm, które przecież podwyżkę sfinansują. Szkoda, że resort tak ochoczo nie deklaruje podwyżek w budżetówce, która od lat jest dramatycznie niedoinwestowana. Ale ponoć najłatwiej wydaje się nie swoje pieniądze, chociaż przypomnę, że rząd właściwie swoich też nie ma.