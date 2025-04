– premie i nagrody – od 1 stycznia 2028 r.

Pracodawcy woleliby inne zmiany dotyczące wynagrodzeń

Katarzyna Kamecka z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego uważa, że przy projektowaniu powyższych regulacji zabrakło systemowego spojrzenia na siatki płac w naszym kraju.

– Dlatego pracodawcy, którzy kształtują politykę wynagrodzeń, zgłosili swoje uwagi w tym zakresie. Argumentowali, dlaczego nie jest to adekwatne rozwiązanie dla rynku pracy. Dobrze, że resort je usłyszał. Natomiast nie ma co ukrywać, że projekt w nowym kształcie to nie jest ustępstwo, na jakie liczyliśmy – mówi ekspertka.

Jak wskazuje, wynagrodzenie jest w naszym kraju pojęciem niejednoznacznym. Nie definiują go w pełni nawet przepisy kodeksu pracy.