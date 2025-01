Uważa on również, że kwota potrzeb edukacyjnych jest wyższa o połowę od tego, co zostało oszacowane, w związku z tym Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by ministerstwo finansów oraz ministerstwo edukacji monitorowały, jak wygląda sytuacja.

Obawy ma też Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Waldemar Jakubowski uważa, że nowe finansowanie oświaty to duża niewiadoma, a samorządy będą potrzebowały czasu, by nauczyć się gospodarować finansami na nowo. Dlatego też stracić mogą na tym nauczyciele i pracownicy samorządowi. Jakubowski twierdzi, że może to być bardzo trudny rok, choć minister edukacji zobowiązała się już do interwencji. Ponadto przewodniczący zauważył, że tak naprawdę potrzeby samorządów będą określane na podstawie „archiwalnych” danych, a sytuacja rozwija się dynamicznie.

Już teraz Związek Powiatów Polskich twierdzi, że kwota, która została przeznaczona na oświatę, nie jest wystarczająca, by pokryć wszystkie wydatki samorządu. Również dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski wyraził zaniepokojenie wobec wypracowania standardów na potrzeby finansowania oświaty. – To, co dziś proponuje rząd, nie ma nic wspólnego z oczekiwanym rozwiązaniem – powiedział w rozmowie z PAP.