Ile wyniosła najwyższa emerytura w Polsce w 2024? Kwota robi wrażenie

Ulga dla pracujących seniorów to stosunkowo nowa ulga podatkowa skierowana do osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują. Dzięki niej część seniorów może nie płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. W jaki sposób można z tego zwolnienia skorzystać? Kto jest do niego uprawniony? Jaki przychód jest nim objęty?