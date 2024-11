Terminy wypłat emerytur w grudniu i styczniu. Kto dostanie pieniądze przed terminem?

ZUS wypłaca świadczenia 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Każda osoba otrzymując decyzję o przyznaniu emerytury, renty itp., dostaje też informację o terminie w jakim będzie je dostawać. Jeśli w danym miesiącu jest to dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS realizuje wypłatę wcześniej. Najczęściej w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. Taka sytuacja często zdarza się w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Liczba osób, których dotyczy zależy od tego, jak się układa kalendarz.



Termin wypłat emerytur Boże Narodzenie 2024

Przy okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenie na otrzymanie pieniędzy przed czasem mogą liczyć emeryci z terminem wypłaty przypadającym na 25 dzień każdego miesiąca. W związku z tym, że jest to Boże Narodzenie, pieniądze mogą trafić do seniorów jeszcze przed świętami. Kiedy dokładnie? Ponieważ 25 grudnia 2024 r. to środa, świadczenie, czy to w formie przelewu, czy wypłacone przez listonosza, powinni otrzymać najpóźniej 24 grudnia. Często ZUS wypłaca je jednak wcześniej, czyli już 23 grudnia (w 2024 r. będzie to poniedziałek).

Warto też przypomnieć, że cały czas trwają prace nad projektem ustawy, który może uczynić Wigilię dniem wolnym od pracy. To mogłoby przyspieszyć wypłatę świadczeń.

Termin wypłaty emerytur grudzień 2024

Warto pamiętać, że jeszcze w 2024 r. na otrzymanie emerytury przed terminem mogą liczyć także osoby które zwykle dostają świadczenia pierwszego każdego miesiąca. W grudniu ten dzień wypada w niedzielę. Ponieważ ostatni listopada to sobota, oznacza to, że pieniądze powinny trafić do emerytów najpóźniej 29 listopada w piątek.