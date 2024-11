Pieniądze z rezerwy emerytalnej nie wystarczą nawet na trzy miesiące

Inni ekonomiści także uważają, że potrzebna jest zmiana polityki inwestycyjnej FRD – tę określa rozporządzenie ministra pracy z 2018 r. Ostatnie szczegółowe informacje o portfelu inwestycyjnym FRD znajdują się z sprawozdaniu za 2021 r. Papiery Skarbu Państwa wynosiły 75 proc. aktywów, obligacje BGK – ponad 7 proc., a akcje – 10 proc. FRD posiadał też depozyty bankowe i obligacje emitowane przez spółki Skarbu Państwa.

Zwiększanie przychodu

– Zmiana portfela inwestycyjnego może polegać także na tym, by FRD mógł inwestować w realną gospodarkę, w przedsięwzięcia istotne gospodarczo – sugeruje Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Myśli tu o możliwości kupna udziałów, a nie tylko akcji na GPW.

Fundusz Pracy jest drugim funduszem celowym wykorzystywanym przez polityków do finansowania bieżącej polityki społecznej. Z jego pieniędzy przekazywane są dopłaty państwowe do PPK, kilka lat temu składkę na FP podzielono na dwie części i większa (1,45 proc.) wspiera Fundusz Solidarności. Z niego wypłacane są 13. i 14. emerytura. Pomimo że do FP wpłacana jest 1-proc. składka (czyli mniejsza o 60 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed lat), pożyczono z niego ponad 15,7 mld zł (i nie oddano tych pieniędzy), to na jego koncie znajduje się znacznie więcej pieniędzy niż jest wydawanych. 2024 rok ma on skończyć z ok. 23 mld zł na plusie, a przyszły – z ok. 24 mld zł pomimo 10–11 mld zł wydatków.

– Może zamiast wspierać bieżące potrzeby, część składki z FP czasowo i pod pewnymi warunkami związanymi z sytuacją na rynku pracy przekazać na FRD? – zastanawia się Soroczyński. – Albo wprowadzić zasadę, też czasową, że część niewykorzystanych pieniędzy z poprzedniego roku jest w kolejnym roku przekazywana właśnie do FRD?

Agnieszka Chłoń-Domińczak uważa, że jest to opcja, nad którą można się zastanowić. Oba fundusze są powiązane z procesami demograficznymi, ale zabezpieczają je w innej sytuacji społecznej: zwiększania się liczby osób pracujących – FP, zmniejszania – FRD.

Potrzebna debata

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, jest przekonany, że nie powinno się zwiększać obciążenia pracy poprzez zwiększenie składki do FRD. Uważa, że jeśli pieniądze z FP nie są wydawane na potrzeby rynku pracy, to lepszym rozwiązaniem jest np. przekazanie ich do FRD niż na wypłatę 13. czy 14. emerytury. – Jednak przekazanie pieniędzy z FP do FRD musiałoby być poprzedzone transparentną dyskusją społeczną – tłumaczy ekonomista. Jakiekolwiek wsparcie FRD dodatkowymi składkami czy przychodami oznacza konieczność zmiany limitów inwestycyjnych.