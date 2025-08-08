Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gabriel Janowski: Argentyńskie jabłka dla polskiego premiera

Gabinet Hanny Suchockiej wprowadził możliwość praktycznie nieograniczonego importu żywności i innych dóbr spoza Polski, co podcinało naszą rodzącą się przedsiębiorczość. Obowiązywała też zasada, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki - mówi Gabriel Janowski, minister rolnictwa w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej.

Publikacja: 08.08.2025 15:20

Były minister rolnictwa Gabriel Janowski

Były minister rolnictwa Gabriel Janowski

Foto: PAP/Leszek Szymański

Eliza Olczyk

Burzliwe lata 90. to okres, w którym wielopartyjne rządy padały jak muchy, jeden za drugim. Pan zasiadał w dwóch takich gabinetach – Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Jeden upadł po siedmiu miesiącach rządzenia, a drugi po jedenastu. Dlaczego?

Zacznijmy od rządu Jana Olszewskiego. Wiemy, w jakich okolicznościach powstawał - po szokowej terapii Leszka Balcerowicza, który realizował ją w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego. Ten drugi rząd, liberałów, dotrwał do końca skróconej kadencji Sejmu kontraktowego, a po wyborach w 1991 r. został powołany pierwszy rząd, który miał prawdziwy mandat demokratyczny, czyli rząd Jana Olszewskiego. Muszę z przykrością powiedzieć, że premier Olszewski nie rozumiał powagi sytuacji, w której się znalazł. Jego rząd od początku był mniejszościowy.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Plus Minus
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi
Plus Minus
Czekistowski etos wiecznie żywy
Demonstranci w Berlinie domagają się zakazu finansowania AfD (11 maja 2025 r.). Rosnąca popularność
Plus Minus
Czy Niemcy są jeszcze wyjątkowe?
Uczestniczka jednego z protestów po sfałszowanych wyborach (Mińsk, 13 września 2020 r.). Do ich stłu
Plus Minus
Kolonia karna Białoruś
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Przechodzień w Teheranie na tle plakatu pokazującego rakiety odpalane w kierunku Izraela, kwiecień 2
Plus Minus
Broń nuklearna z irańskiej mitologii
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie