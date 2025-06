Wyjątki od zakazu udziału chińskich producentów w dużych zamówieniach publicznych będą możliwe jedynie w sytuacjach, gdy na rynku nie będzie dostępnych alternatywnych dostawców – informuje Reuters.

„Jest to reakcja proporcjonalna do barier nałożonych przez Chiny, a jednocześnie zapewnia, że system opieki zdrowotnej UE będzie miał dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń medycznych” – napisano w komunikacie KE.

KE wyklucza chińskie firmy z zakupów rządowych w UE

Komisja poinformowała, że wykluczy chińskie firmy z zakupów rządowych w UE powyżej pięciu milionów euro. Według danych Medtech Europe, rynek technologii medycznych UE będzie wart około 150 miliardów euro w 2023 r., a zamówienia publiczne będą stanowić 70 procent udziału. Umowy o wartości ponad 5 milionów euro stanowiły zaledwie 4 proc. wszystkich przetargów, ale obejmowały około 60 proc. ich całkowitej wartości – informuje Reuters, powołując się na unijnych urzędników.

Wygrane oferty będą musiały gwarantować, że nie obejmują więcej niż 50 procent urządzeń medycznych pochodzących z Chin. Jeśli nie będzie dostępnych alternatywnych dostawców, wykluczenie nie będzie miało zastosowania. Członkowie UE poparli ten plan na początku tego miesiąca.