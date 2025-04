– Nie będzie wzrostu gospodarczego bez podnoszenia poziomu inwestycji, a bez silnej gospodarki na ma dziś mowy o zapewnieniu bezpieczeństwa naszego kraju. Te dwa filary są wyznacznikiem działalności dla całego rządu – mówił Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, na spotkaniu podsumowującym pierwszy kwartał 2025 r. w działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Szef resortu rozwoju zapowiedział też dwie ustawy, które mają poprawić pozycję polskich firm konkurujących w przetargach z zagranicznymi spółkami.

Reklama

Agencja ma się czym pochwalić, niemal podwoiła się wartość zakończonych w tym okresie projektów, bo te z wartości 344 mln euro w pierwszym kwartale 2024 r. skoczyły do 671 mln euro w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 r. A w porównaniu do wyniku sprzed dwóch lat – agencja wypracowała skok niemal potrójny, 243 mln euro z I kw. 2022 wobec 671 mln euro obecnie. - Widać bardzo czytelnie, jak te wysiłki, starania, które są podejmowane przez zarząd Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przynoszą pożądane efekty – mówił Paszyk. Zakończone projekty przyniosą nawet tysiąc nowych miejsc pracy, ale co w tych wynikach najciekawsze, największym przedsięwzięciem w tym kwartale była polska inwestycja.

Polacy zaczęli inwestować w Polsce

Aż jedna czwarta z procedowanych obecnie 130 projektów to projekty polskie, poza tym 11 projektów jest amerykańskich, inwestorzy pochodzą też z Chin, Hiszpanii, Turcji, Francji. Cały portfel projektów PAIH ma dziś deklarowaną wartość 10 mld euro. Minister Paszyk patrzy w przyszłość z optymizmem, ponieważ ocenia, że zmieniony klimat do inwestycji ponownie przyciąga do Polski inwestorów, a paradoksalnie, Polska może też nieco ugrać na wojnie celnej. Polityka Trumpa sprawiła, że stabilna w swych decyzjach Unia Europejska poprawiła swoją atrakcyjność w oczach inwestorów – mówili eksperci podczas konferencji PAIH.

Agencja zmienia swój profil, z instytucji zajmującej się jedynie ściąganiem inwestycji zagranicznych ewoluowała w kierunku wspierania wychodzenia polskich firm na rynki zagraniczne, a dziś idzie jeszcze dalej. - Dziś PAIH staje się swoistą agencją inwestycyjną wspomagającą przedsięwzięcia inwestycyjne wykorzystując know-how zespołu agencji. Cieszymy się, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rządu, inwestycje polskie zaczynają dominować w naszym portfolio usług – mówił Paweł Pudłowski, wiceprezes PAIH. Dodatkowo, co ważne, inwestycje ewoluują w kierunku większego zaawansowania technologicznego.- Odchodzimy od prostych zadań wykonawczych, produkcyjnych, monterskich na rzecz skomplikowanych, zaawansowanych technologicznych inwestycji i właśnie o takich mówimy w pierwszym kwartale bieżącego roku – mówił Pudłowski.