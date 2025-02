Trzeba też zacząć w większym stopniu dzielić się ryzykiem z polskimi firmami, które planują długoterminowe inwestycje. Polski Fundusz Rozwoju powinien zostać dokapitalizowany o co najmniej 10 mld zł, a wygenerowane w oparciu o dodatkowy kapitał finansowanie przeznaczyć na mniejszościowy wkład kapitałowy do inwestycji sektora prywatnego, najlepiej w uproszczonej formie podobnej do PFR-owskiej „tarczy” zastosowanej w czasie pandemii. Zyski z inwestycji powinny wracać do PFR i zapewnić wzrost zaangażowania kapitałowego wraz ze wzrostem gospodarki. BGK z kolei ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o zwiększenie działalności gwarancyjnej dla nowych inwestycji. Wreszcie, nasza giełda musi z powrotem stać się źródłem dodatkowego kapitału dla polskich przedsiębiorstw. Wartość nowo pozyskanego kapitału przez giełdą w 2024 wyniosła niecałe 0,2 procent PKB. Warto ten wskaźnik odwrócić i celować w 2 procent PKB.

Zachód jest za drogi, a Wietnam, Indonezja czy Meksyk są zbyt biedne, niedoinwestowane i nieprzewidywalne, żeby ściągnąć ogromny kapitał. Polska jest idealna: nie jest ani za biedna, ani za droga

Trzeba przyciągnąć inwestycje zagraniczne i menedżerów z korpo

Po trzecie, trzeba stworzyć specjalny program zwiększenia inwestycji zagranicznych z 30 mld dolarów do 100 mld dolarów rocznie, w tym strategicznych inwestycji z USA i Europy Zachodniej. Przyciąganiu inwestycji zagranicznych powinna towarzyszyć nowa narracja, podkreślająca fakt, że Polska jest bezpieczną przystanią dającą szansę Zachodowi na skuteczne konkurowanie z Chinami. Strukturalne zmiany w światowej gospodarce, w ramach których zachodni kapitał szuka odpowiedzi na rosnącą chińską konkurencję i polityczne ryzyka, jest dla nas korzystny.

Zachód jest za drogi, a Wietnam, Indonezja czy Meksyk są zbyt biedne, niedoinwestowane i nieprzewidywalne, żeby ściągnąć ten ogromny kapitał. Polska jest idealna: nie jest ani za biedna, ani za droga. Rząd powinien wyznaczyć sobie cel przyciągnięcia 100 mld dolarów inwestycji rocznie i w ramach podobnej mobilizacji jak np. w czasie przygotowań do organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, zmotywować do osiągnięcia celu i kompetencyjne wzmocnić odpowiedzialną za to administrację, od PAIH, przez PFR i BGK, po MSZ.

Działania administracji publicznej można wesprzeć zaciągiem wśród zmordowanych korporacyjnym mordorem profesjonalistów. W ramach programu, który można by roboczo nazwać „Legią Menedżerów”, państwo mogłoby zatrudniać wysokiej klasy menedżerów, ekspertów i specjalistów np. na dwa lata, z gwarancją powrotu do ich wysokopłatnej pracy w korporacjach. Zakładam się, że zgłosiłoby się wielu kandydatów, którzy tymczasowo zgodzą się na niskie płace w administracji publicznej w zamian za szansę na swój dodatkowy wkład w przyszłość Polski i swoich dzieci.