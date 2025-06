Przepisy, kary? Morale polskich firm w górę?

Skąd więc wyniki opracowania „Payment Study 2025”? Wygląda na to, że sytuacja rzeczywiście może się nieco poprawiać. Sprzyjać temu może skuteczniejsza walka ze zjawiskiem zatorów płatniczych. Przedsiębiorca może dochodzić swoich należności w sądzie. Za opóźnienia w transakcjach handlowych należą mu się odsetki ustawowe. Należeć może mu się także rekompensata za koszty odzyskiwania należności. W większych sprawach do gry może wkroczyć UOKiK, który może nakłaniać dłużnika do uregulowania zobowiązań „na miękko” bądź przy pomocy kar administracyjnych. Wszystko to jednak procesy raczej długotrwałe.

Jeśli więc wierzyć wynikom „Payment Study 2025”, a bardzo by się chciało wierzyć, poprawa terminowości regulowania zobowiązań za towary i usługi wynikać może po prostu z poprawy kondycji firm, zmiany ich postawy wobec partnerów handlowych, rosnącej moralności. Byłaby to świetna wiadomość, zwłaszcza że świat w ostatnich miesiącach zdaje się podążać w kierunku degradacji wartości i znaczenia umów.