Koncern informuje, że grupa politykę bioróżnorodności przyjęła już w 2023 r. Zawiera ona trzy główne zobowiązania: zachowywanie i promowanie różnorodności biologicznej poprzez realizację nowych projektów, podejmowanie działań wspierających bioróżnorodność na terenach już prowadzonej działalności oraz promowanie w tym zakresie kultury społecznej. W celu realizacji powyższych zobowiązań grupa przyjęła dziesięć zasad postępowania. Dotyczą m.in. unikania lokalizowania nowych projektów infrastrukturalnych na obszarach chronionych, ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez stosowanie pozytywnego zarządzania ich ochroną oraz wdrażanie rozwiązań i realizowanie projektów opartych na przyrodzie.

Koncern wdraża wiele rozwiązań mających na celu monitorowanie i minimalizowanie wpływu na bioróżnorodność i ekosystemy. Chodzi o takie projekty jak: wspieranie odbudowy populacji sokoła wędrownego w Polsce, akcje zarybiania rzek, budowanie platform pod gniazda dla bocianów i przepławek dla ryb przy elektrowniach wodnych.

Grupa Azoty wywiera istotny wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy poprzez przyczynianie się do zmiany klimatu, sposobu użytkowania gruntów, wód słodkich i mórz oraz poprzez zanieczyszczenia. Większość firm wchodzących w skład koncernu stosuje certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, który jest dobrowolnym zobowiązaniem do prowadzenia działalności w sposób możliwie minimalizujący oddziaływanie na środowisko. Poza odpowiednimi procedurami postępowania, od wielu lat realizuje działania skierowane do rolników i wspiera ich w zakresie precyzyjnego nawożenia w celu ograniczenia strat składników odżywczych do środowiska.

– Wdrożona w 2024 r. korporacyjna polityka środowiskowa Grupy Azoty odnosi się do wpływów, ryzyk i szans w obszarach łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich oraz jakości powietrza, wody i gleby, różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów, gospodarowania wodą i zasobami. Grupa jest świadoma wpływu, jaki jej działalność może wywierać na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów, stąd w tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają działania ukierunkowane na ograniczanie wpływu, adaptację do zmian i budowanie odporności – twierdzi Katarzyna Ruczka, dyrektor korporacyjny ESG w Azotach.

Spółki wykorzystują coraz więcej materiałów z certyfikatami

Grupa LPP największy wpływ na bioróżnorodność i ekosystemy ma w związku z produkcją odzieży. Chodzi zwłaszcza o eksploatację gruntów podczas uprawy bawełny, która stanowi prawie 49 proc. surowców wykorzystywanych do produkcji kolekcji, oraz wycinkę drzew na potrzeby powstawania materiałów celulozowych. – Ponadto ryzyko degradacji gleby może wpływać na podaż surowców, w tym bawełny, a tym samym stanowi ryzyko dla działalności LPP. Z kolei jako szansa została zidentyfikowana możliwość dalszego rozwoju działalności dzięki wykorzystaniu materiałów z certyfikatami zapewniającymi preferowany sposób uprawy bawełny oraz włókien celulozowych – informuje Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Aby minimalizować wpływ na bioróżnorodność, spółka coraz więcej wykorzystuje certyfikowanej bawełny, przede wszystkim bawełny Cotton made in Africa, bawełny z recyklingu, organicznej oraz licencjonowanych materiałów wiskozowych. Podejmuje też działania na rzecz zrównoważonego transportu morskiego.