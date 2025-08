Polak wśród najlepszych dyrektorów zarządzających na świecie

Kim jest prezes PMI?

Karierę w Philip Morris Jacek Olczak zaczynał jako menedżer w Dziale Finansów i Administracji w polskim oddziale firmy w 1993 r. W kolejnych latach awansował na stanowiska kierownicze. Pełnił m.in. funkcję prezesa spółek PMI w Polsce oraz w Niemczech i Austrii, by następnie awansować na stanowisko prezydenta PMI na region Unii Europejskiej. W 2012 r. objął stanowisko prezesa ds. finansowych (CFO) PMI, które pełnił do grudnia 2018 r. Następnie, jako prezes ds. Operacyjnych (COO) PMI, odpowiadał za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz za realizację planów komercyjnych w obszarze produktów o potencjale obniżonego ryzyka oraz wyrobów tradycyjnych. W maju 2021 r. objął fotel CEO Philip Morris International z rąk ustępującego André Calantzopoulosa, bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy firmy.

Jacek Olczak pochodzi z Łodzi. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, ukończył Uniwersytet Łódzki.

Świat bez tradycyjnych papierosów. Olczak: Kwestia wiedzy, nie wiary

Jacek Olczak wsławił się stwierdzeniem, że miejsce tradycyjnych papierosów jest w muzeum. Gdy kilka lat temu, w czasie wywiadu dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy go, czy wyobraża sobie świat bez tradycyjnych papierosów, odparł, że to nawet nie jest kwestia wyobrażenia czy marzeń. – To kwestia biznesowego celu. Zaczynałem pracę w firmie tytoniowej i miałem marzenie, że gdy będę przechodził na emeryturę, to ta firma nie będzie już firmą tytoniową – mówił Jacek Olczak. – Parę lat temu, gdy zaczynałem pracować nad IQOS-em, niektórzy mówili, że zaczyna mi odbijać. A dzisiaj, coś, co wtedy było marzeniem, spełniło się. Jeśli są dziś kraje, w których 20-30 proc. konsumentów zostawiło palenie za sobą i weszło w nowe produkty, to dlaczego ma tego nie zrobić następne 30 proc., a potem ostatnie 40 proc.? To już nie jest mrzonka, marzenie, które nie ma żadnych podstaw – dodał.

Od tego czasu nowatorskie produkty tytoniowe powiększyły swoje udziały w rynku. IQOS i ZYN przynoszą PMI już blisko 40 proc. globalnych przychodów netto. Sięga po nie 41 mln dorosłych użytkowników w 97 krajach.

– Oczywiście najzdrowiej byłoby, gdyby ludzie w ogóle przestali palić. Nie powinni też pić, powinni spać po osiem godzin na dobę, mieć dużo ruchu, nie mieć stresów. Ale w życiu jest inaczej. Ludzie robią rzeczy, które nie są dla nich do końca zdrowe. I nie ma tu znaczenia, czy są biedni, czy bogaci. Wykształceni, czy nie. Można próbować regulować to zakazami i karami, to jednak nie musi być skuteczne. Ale można ich też nakierunkowywać tak, by dokonywali wyborów lepszych dla siebie – mówił nam Jacek Olczak.