„Polska uznaje prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i jego aspiracje do posiadania niepodległego państwa od 1988 r. Obecna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego objawia się niewyobrażalną katastrofą humanitarną i cierpieniem cywili. Polska bezwzględnie potępia ten akt terroru i konsekwentnie wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więzionych do tej pory zakładników” - czytamy w oświadczeniu.

MSZ podkreśla następnie, że tylko w latach 2023-2024 Polska przekazała na rzecz Palestyny pomoc o wartości ponad 50 mln zł za pośrednictwem agencji ONZ, projektów współpracy rozwojowej oraz dostarczając dwie transze pomocy medycznej dla egipskich szpitali leczących pacjentów z Gazy.

Strefa Gazy - mapa operacji wojskowych i punktów dystrybucji pomocy humanitarnej Foto: PAP

MSZ krytykuje działania izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu

W oświadczeniu pojawia się też nawiązanie do „nielegalnej działalności fundamentalistycznych osadników żydowskich” na Zachodnim Brzegu, która jest „popierana na najwyższych politycznych i wojskowych szczeblach” co „prowadzi do faktycznej aneksji całości palestyńskich terytoriów okupowanych” i „ostatecznego uniemożliwienia zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe”.

MSZ przypomina też, że Radosław Sikorski podpisał się 21 lipca pod listem w sprawie Gazy, który „wzywa Izrael do podjęcia natychmiastowych kroków zaradczych” wobec sytuacji panującej w Strefie Gazy.