Program kulturalny polskiej prezydencji w Radzie UE 2025

Druga konferencja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi (24-25.04.2025) będzie dotyczyła sztucznej inteligencji w kontekście mediów, usług audiowizualnych, prawa autorskiego. Podejmie różnorodne problemy: m.in. walki z dezinformacją, egzekwowania praw własności intelektualnej, edukacji medialnej.

Polska Prezydencja to wyjątkowa okazja do zaprezentowania naszej kultury, pokazania, jak inspiruje i zbliża, odzwierciedlając ducha współczesnej Europy.

- Pracowaliśmy nad tym programem osiem miesięcy. Chcieliśmy, żeby prezydencja, hasła rezydencji i to, czym jest polska prezydencja trafiło do każdego miejsca w Polsce, ale i do każdego miejsca w Europie. Przygotowany przez nas program i założenia będą mieć swój wpływ na przyszłość pokoleń" – podkreśliła Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w MKiDN.

Krajowy program kulturalny

Koordynatorem krajowego programu kulturalnego polskiej prezydencji jest Narodowe Centrum Kultury (NCK), działające w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Robert Piaskowski, dyrektor NCK podkreśla, że muzyka jako uniwersalny środek wyrazu pełni w tej części programu przewodnią rolę. W kwietniu i maju w sześciu miastach (Szczecin, Olsztyn, Łódż, Zielona Góra, Katowice i Wrocław) odbędą się koncerty młodych twórców z muzykę klezmerską, klasyczną, altpopową, jazzową, jaki i kompozycjami z gier komputerowych. Wystąpią: Chopin University Big Band, Music Everywhere, Heroes Orchestra, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Orkiestr Klezmerska Teatru Sejneńskiego oraz The Best of Polish Alt Pop (Santabarbara, Oxford Drama, Wczasy, Niemoc i Bluszcz).