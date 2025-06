Portugalia i muzyka luzofońska są mi bardzo bliskie, inspirują mnie i towarzyszą w codzienności, jednak mimo to jestem bardzo polską dziewczyną. Ola Jas

Wielki koncert z NOSPR poprowadzi Marcin Kydryński

Zaczynała od folku, ale słowiańskiego. Czy teraz bliżej jej do Portugalii i jej smutku?

- Słowiański folk był dla mnie naturalnym etapem eksplorowania mojej muzycznej tożsamości, szukania korzeni, własnego artystycznego języka – powiedziała „Rzeczpospolitej". - Dzieciństwo spędziłam grając Bacha i Mozarta na skrzypcach, jako nastolatka zaczęłam szukać innych muzycznych dróg i one właśnie zaprowadziły mnie do folku. A dziś? Portugalia i muzyka luzofońska są mi bardzo bliskie, inspirują mnie i towarzyszą w codzienności, jednak mimo to jestem bardzo polską dziewczyną. Kocham śpiewać po polsku, to jest mój język, w którym nie tylko mówię, piszę i czytam, ale też myślę i czuję. Jestem dziewczyną z Mazowsza, także najbliższy jest mi zdecydowanie polski smutek. Ale i polska radość! - dodała.

Historia płyt wokalistki warta jest przypomnienia.

- Moja pierwsza płyta „Jasna” ukazała się w lutym 2020 r., dosłownie na chwilę przed wybuchem pandemii... Cała trasa koncertowa została odwołana, zatem ,,dawne i nowe'' to trochę moja druga pierwsza płyta. Przy pisaniu piosenek ważne jest dla mnie, by miały wartość ponadczasową, by ,,broniły się'' tylko z gitarą, bez produkcyjnej otoczki. I żeby opowiadały prawdziwe historie. Nie potrafię (a może nie chcę?) pisać pod trendy muzyczne, dlatego ta płyta jest bardzo osobista, intymna, szczera. Gdy śpiewam i tworzę - nie wchodzę w żadną rolę, jestem cały czas sobą, inaczej to nie miałoby dla mnie sensu – mówiła.