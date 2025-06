Polecam rewelacyjną książkę Weroniki Kostyrko „Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat”. Autorka zdejmuje z Luksemburg gębę, którą jej przylepiła propaganda PRL i późniejsze wrzucanie do jednego worka na śmieci z Leninem i Dzierżyńskim, by pokazać jej prawdziwe, fascynujące oblicze. Choć zapewne w wielu kwestiach czytelnik nie zgodzi się z poglądami Luksemburg, to zrewiduje swoje spojrzenie na nią i, jak sądzę, po ludzku ją polubi.