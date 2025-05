Jak poinformowała jego córka, Clausen zmarł w czwartek w swoim domu w Valley Village w Los Angeles. Od około ośmiu lat zmagał się z postępującym porażeniem nadjądrowym.

Kariera Clausena nabrała rozpędu w 1985 roku dzięki pracy przy serialu „Na wariackich papierach”. Jego muzyka towarzyszyła temu innowacyjnemu serialowi przez wszystkie pięć sezonów i przyniosła mu liczne nominacje do Emmy. W tym czasie komponował również muzykę do popularnego sitcomu „ALF”.

Choć początkowo niechętnie przyjął propozycję pracy przy „Simpsonach”, Clausen dał się przekonać twórcy serialu, Mattowi Groeningowi, że projekt ten będzie wymagał podejścia dramatycznego, a nie kreskówkowego. Od drugiego sezonu w 1990 r. aż do 2017 r. skomponował muzykę do ponad 550 odcinków, wykorzystując żywą orkiestrę. Jego kompozycje, takie jak „We Put the Spring in Springfield”, „See My Vest” czy „Union Strike Folk Song”, stały się integralną częścią kultowego serialu.

Clausen został jednak zwolniony z „Simpsonów” w 2017 r., a jego miejsce zajęła firma Bleeding Fingers Music, współtworzona przez Hansa Zimmera. Kompozytor pozwał Foxa i Disneya, oskarżając ich o dyskryminację ze względu na wiek i niepełnosprawność. W 2022 r. sprawa zakończyła się ugodą.