To, co od razu rzuca się w oczy, to liczebna przewaga kobiet – i to śpiewających sopranem. To zresztą zjawisko typowe, dlatego też nie tylko na konkursach, lecz i potem życiu artystycznym rywalizacja między nimi bywa najostrzejsza.

Tenor to artysta deficytowy

Najlepiej jest być tenorem, bo w śpiewie gatunek to najrzadszy. Do tegorocznego konkursu komisja selekcyjna zakwalifikowała tenorów dziesięciu, do finału dotarł jeden – Anglik Samuel Stopford. Na przykładzie tych, którzy odpadli, doskonale widać częsty błąd popełniany przez wielu uczestników konkursów. Polega on na wyborze nieodpowiedniego repertuaru – zbyt ciężkiego i dramatycznego dla młodego głosu. Tenorzy często ulegają złudnemu przekonaniu, że w ten sposób będą mogli się popisać. Profesjonalne jury, a takie przecież pracuje teraz w Operze Narodowej, nie nabiera się jednak na podobne sztuczki.

W szczęśliwej dwunastce są też dwie artystki, które znalazły się również w finale innego, niedawno zakończonego w Polsce międzynarodowego konkursu w Nowym Sączu, któremu patronuje Ada Sari. To Mariana Poltorak i Viktoriia Shamanska z Ukrainy. Pierwsza z nich zresztą tę nowosądecką rywalizację wygrała.

Justyna Khil – młoda Halka

W pierwszym etapie tegorocznego Konkursu Moniuszkowskiego dominowali trzydziestolatkowie. W przypadku występów niektórych z tych, którzy tę granicę wieku przekroczyli, pojawia się pytanie, co oni robią w tej rywalizacji? Oczywiście głosy bardziej dramatyczne i mocniejsze dojrzewają wolniej, ale na ogół jeśli ktoś do tego wieku nie osiągnął wielkich sukcesów, to udział w kolejnym konkursie – zwłaszcza tak prestiżowym – niewiele w życiu zmieni.

Tę gorzką nieco prawdę potwierdza fakt, że w obecnym finale przewagę mają uczestnicy młodsi, część z nich nie ma jeszcze 25 lat, a nie prezentują tzw. studenckiego śpiewania, lecz pełen profesjonalizm. W tej grupie „młodszej” jest również 27-letnia Justyna Khil, która swój talent potwierdziła już na kilku polskich scenach. Pod koniec czerwca będzie można ją oglądać jaką tytułową Halkę w przedstawieniu na Festiwalu Polskiej Opery Królewskiej.