Konkurs Moniuszkowski. Dziewiątka Polaków śpiewa dalej

Mariana Poltorak, Konkurs Moniuszkowski Mariana Połtorak z Ukrainy ze swoją akompaniatorką Gabriela Lasotą Foto: Karpati&Zarewicz

Po pierwszym etapie, w którym każdy z uczestników musiał arię ze światowego repertuaru oraz pieśń polską skomponowaną w XIX, XX lub XXI wieku, trudno wskazać faworytów. Gwałtownych olśnieni i zachwytów od pierwszej minuty nie było, ewidentnych pomyłek kwalifikacyjnych nie odnotowaliśmy, poziom jest wyrównany i wysoki. Nic dziwnego, w tegorocznym Konkursie Moniuszkowskim dominują trzydziestolatkowie, a więc śpiewaczki i śpiewacy w zasadzie już ukształtowani.

Wiele osób, walczących obecnie o sukces na Konkursie Moniuszkowskim, ma już konkretne osiągnięcia sceniczne, o nagrodach na innych tego typu rywalizacjach nie wspominając. Bez nich nie ma co się pokazywać w Warszawie. To nie jest impreza dla tych, którzy dopiero wchodzą na konkursową ścieżkę, tu program jest trudny i wymagający, co słychać było choćby po zmaganiach z polszczyzną w pieśniach Chopina, Moniuszki, Karłowicza czy Szymanowskiego.

Ciekawe młode talenty

Tę wyrównaną stawkę trzydziestolatków bardzo ożywiły występu kilkorga artystek i artystów młodszych. Już rozpoczynając pierwszy dzień przesłuchań 25-letni Chińczyk Bo Wang zachwycił repertuarowym wyborem i sposobem wykonania. Wybrał bowiem arię Dalanda z „Latającego Holendra” Wagnera, wymagającej dojrzałości wokalnej i interpretacyjnej, której zdecydowana większych młodych śpiewaków jeszcze nie posiada. On zaś był naprawdę doskonały.

Posiadaczką jednego z najpiękniejszych głosów tegorocznego Konkursu jest 23-letnia Arpi Siunayan z Armenii. To już jest wielki sopran dramatyczny o zadziwiającej przy tym giętkości. Z kolei jej rówieśniczka z Ukrainy Wiktoria Szamanska obdarzona jest muzykalności, a przede wszystkim delikatny, ale dźwięcznym głosem o dużej skali i giętkości pozwalającej na karkołomne karykatury.

Soprany zresztą zdominowały ten konkurs, co nie jest zresztą niczym wyjątkowym. Panowie pozostają na razie nieco w cieniu, choć zdarzają się miłe wyjątki (tenor Giorgi Guliashvili). Zobaczymy, jak będzie dalej. Prawdziwą rywalizację, w znacznie bardziej wymagającym repertuarze przyniesie etap drugi, który potrwa do 5 czerwca. Można to śledzić bezpośrednio w Salach Redutowych Opery Narodowej (wejściówki w cenie 10 zł,) lub w internecie na vod.teatrwielki.pl.