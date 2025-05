Syn Jana Kiepury przyjechał do Polski z prezentem dla Opery Narodowej

Dziś Jane i Marjan Kiepurowie mówią o sobie, że są strażnikami pamięci – o lotnikach walczących w bitwie o Anglię i oczywiście o Marcie Eggerth i jednym z najsłynniejszych tenorów XX wieku, Janie Kiepurze.

Kim był Boris Chaliapin

Do Warszawy Marjan Kiepura przyjechał z żoną, by ofiarować portret swojego ojca, namalowany przez Borisa Chaliapina. Był on cenionym portrecistą amerykańskim, w latach 1942-1972 stworzył także dla magazynu „Time” ponad 400 portretowych okładek najwybitniejszych postaci współczesnego świata.

BOris Chaliapin Elżbieta II na okładce magazynu „Time”, z 1953 r. portret Borisa Chaliapina Foto: mat. pras.

Boris Chaliapin to syn legendarnego basa rosyjskiego Fiodora Szalapina. Urodził się w 1904 roku, dzieciństwo spędził w Moskwie i tam nawet zaczął studia, ale kiedy po rewolucji bolszewickiej ojciec zdecydował się w 1925 roku pozostać na Zachodzie i w ojczyźnie został uznany za zdrajcę, Boris także nie miał prawa powrotu do kraju przodków.

Uroczystość przekazania portretu Jana Kiepury, który będzie eksponowany we foyer przy salach redutowych Opery Narodowej, zakończyła się w sposób nietypowy – koncertem z balkonu hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu. Tego samego, z którego Jan Kiepura w latach 30., podczas pierwszej i ostatniej swojej wizycie w PRL – w 1958 roku zaśpiewał spontanicznie dla mieszkańców Warszawy. Tym razem w roli Jana Kiepury wystąpił młody polski tenor, aktualny solista Opery w Magdeburgu, Adrian Domarecki.