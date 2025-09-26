Zawsze z wielkim uznaniem wyraża się pan o Alizie Kezeradze, niegdyś pana nauczycielce, a potem żonie.

Ona dużo ode mnie wymagała, ale też bardzo we mnie wierzyła, i uświadomiłem sobie, że bez takich ludzi jak ona nie mógłbym sobie pozwolić na bycie sobą.

Zostańmy na chwilę jeszcze przy Chopinie, jego fenomen bardziej kojarzy się panu z Polską czy jednak Francją?

Chopin jest uniwersalny i rozpoznawalny na całym świecie. A jak działa na wyobraźnię, można się przekonać na każdym kroku. Zagraj Chopina chociażby dziecku w Argentynie, a usłyszysz ciekawą opowieść, może zaskakującą, ale to wszystko dzieje się przecież w naszej głowie. Wykonanie jego muzyki w Polsce to z pewnością szczególnie ekscytujące przeżycie. Każdemu wykonawcy towarzyszy dreszcz emocji, bo ma świadomość, że przecież Chopin stąd pochodził, więc jest w nim odrobina tej cechy, którą – wierzę, że od czasu do czasu – można wyczuć i u publiczności. Podobnie jest też w przypadku Francji, tam zresztą utwory, którymi Chopin popisywał się na salonach, rozbrzmiewają także na ulicach, skwerach i w gmachach publicznych. Ale zawsze przyjazd do Polski i granie tu Chopina to naprawdę szczególnie piękne doświadczenie.

Pana interpretacje potrafią być zaskakujące. Pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiło choćby wykonanie marsza żałobnego z sonaty Chopina. Grany tak często podczas szczególnych uroczystości państwowych nabrał pewnego pustego patosu. Pan wydobył z niego jakąś niebywale mroczną, wręcz demoniczną stronę…

Zapewniam, że to wszystko jest w nutach. Kto czyta uważnie partyturę, może odnaleźć w tych zapisach rzeczy, na które wcześniej nie zwracał uwagi. Myślę, że to również kwestia wieku i doświadczenia. Mam nieodparte wrażenie, że dziś, kiedy ponownie sięgam po tę sonatę Chopina, odkrywam w niej głębię , których nie dostrzegałem 45 lat temu.

Spośród wszystkich kompozycji Chopina, która wydaje się panu najbardziej zagadkowa i enigmatyczna?

Oczywiście ta, którą wykonuję w danej chwili!

Na zakończonym niedawno festiwalu Chopin i jego Europa poza Chopinem grał pan utwory Mozarta i Beethovena. Gdyby była możliwość spotkania i krótkiej rozmowy po koncercie, o co chciałby pan zapytać tych kompozytorów?

Rozmawialibyśmy oczywiście o muzyce. Chciałbym usłyszeć na przykład, jak grają ten sam utwór, a potem inny, który ich inspiruje. Myślę jednak, że to czysto teoretyczne, a może nawet dość przewrotne pytanie. Mówimy o muzyce, ale wyobraźmy sobie podobne pytanie zadane gwiazdom sportu, np. tenisa. Po meczu na Wimbledonie czy Roland Garros ich wywiady są często niezbyt zręczne, wręcz nieporadne, ponieważ bardzo, bardzo trudno jest oddać w słowach coś, co właśnie zrobiło się z pełnym zaangażowaniem, czemu oddało się ciało i duszę. I to samo, a może jeszcze bardziej, dotyczy muzyki, którą właśnie się zagrało.