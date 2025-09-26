Aktualizacja: 26.09.2025 05:20 Publikacja: 26.09.2025 04:48
Ivo Pogorelić
Ivo Pogorelić na Festiwalu Chopin i jego Europa
Foto: Wojciech Grzędziński
Och, to musiało być w bardzo młodym wieku. Niczym nieskrępowana wyobraźnia Chopina nieustannie wprowadzała mnie w zachwyt, głęboko poruszała i szczerze mówiąc, nie potrafię powiedzieć, czy zanurzyłem się w jego muzyce w wieku ośmiu czy dziesięciu lat. Jedno wiem na pewno, zawsze miałem wrażenie, że dzięki Chopinowi odbyłem podróż do innej epoki, a może też do innej rzeczywistości, innego świata…
Widzi pan, talent jest oczywiście podstawą, ale potrzeba też dużo szczęścia, a także prawdopodobnie odwagi i determinacji, by osiągnąć sukces.
Urok osobisty zawsze się przydaje. Zwłaszcza w budowaniu relacji międzyludzkich. A te są szczególnie istotne, o czym miałem okazję przekonać się w życiu wielokrotnie. To bardzo ważne, kim się otaczasz. Nie mam wątpliwości, że gdybym był sam, najprawdopodobniej powodowany ambicją, wziąłbym udział we wszystkich dostępnych konkursach, nie przykładając się do nich zbytnio, a potem pewnie oblałbym je wszystkie, bo – bez dobrego nauczyciela, do którego miałbym zaufanie, i z którym znalazłbym świetne porozumienie – działałbym chaotycznie, po omacku
Ona dużo ode mnie wymagała, ale też bardzo we mnie wierzyła, i uświadomiłem sobie, że bez takich ludzi jak ona nie mógłbym sobie pozwolić na bycie sobą.
Chopin jest uniwersalny i rozpoznawalny na całym świecie. A jak działa na wyobraźnię, można się przekonać na każdym kroku. Zagraj Chopina chociażby dziecku w Argentynie, a usłyszysz ciekawą opowieść, może zaskakującą, ale to wszystko dzieje się przecież w naszej głowie. Wykonanie jego muzyki w Polsce to z pewnością szczególnie ekscytujące przeżycie. Każdemu wykonawcy towarzyszy dreszcz emocji, bo ma świadomość, że przecież Chopin stąd pochodził, więc jest w nim odrobina tej cechy, którą – wierzę, że od czasu do czasu – można wyczuć i u publiczności. Podobnie jest też w przypadku Francji, tam zresztą utwory, którymi Chopin popisywał się na salonach, rozbrzmiewają także na ulicach, skwerach i w gmachach publicznych. Ale zawsze przyjazd do Polski i granie tu Chopina to naprawdę szczególnie piękne doświadczenie.
Zapewniam, że to wszystko jest w nutach. Kto czyta uważnie partyturę, może odnaleźć w tych zapisach rzeczy, na które wcześniej nie zwracał uwagi. Myślę, że to również kwestia wieku i doświadczenia. Mam nieodparte wrażenie, że dziś, kiedy ponownie sięgam po tę sonatę Chopina, odkrywam w niej głębię , których nie dostrzegałem 45 lat temu.
Oczywiście ta, którą wykonuję w danej chwili!
Rozmawialibyśmy oczywiście o muzyce. Chciałbym usłyszeć na przykład, jak grają ten sam utwór, a potem inny, który ich inspiruje. Myślę jednak, że to czysto teoretyczne, a może nawet dość przewrotne pytanie. Mówimy o muzyce, ale wyobraźmy sobie podobne pytanie zadane gwiazdom sportu, np. tenisa. Po meczu na Wimbledonie czy Roland Garros ich wywiady są często niezbyt zręczne, wręcz nieporadne, ponieważ bardzo, bardzo trudno jest oddać w słowach coś, co właśnie zrobiło się z pełnym zaangażowaniem, czemu oddało się ciało i duszę. I to samo, a może jeszcze bardziej, dotyczy muzyki, którą właśnie się zagrało.
Kiedy zapyta pan Dolly Parton, co Whitney Houston zrobiła z jej piosenką „I Will Always You”, dowie się, że Dolly Parton nigdy nie spodziewała się, że jej własny utwór zostanie zaprezentowany w taki sposób. I dlatego chodzimy na koncerty, aby znaleźć to osobiste podejście wykonawcy i przeżyć wyjątkową chwilę. Myślę, że dotyczy to każdego artysty grającego też Mozarta, Beethovena lub Chopina.
Czytaj więcej
W Krakowie i w Warszawie zagrał Ivo Pogorelić. Jego niedopuszczenie do finału Konkursu Chopinowsk...
Nie odważę się odpowiedzieć na to pytanie. Mogę tylko pomyśleć o płytach CD, które do tej pory nagrałem i które wciąż znajdują się w katalogu, więc musi być w nich coś klasycznego. Zadaje mi pan to pytanie w czasie, kiedy mam już za sobą ponad 40 lat kariery artystycznej. Sprawa jest na tyle ciekawa, że proponuję, byśmy powrócili do tych rozważań za kolejne 40 lat. Zobaczmy, co z tego zostanie.
Jeśliby tak nie było, to po co w ogóle miałbym występować?
No cóż, nie ma chyba niczego lepszego niż wspólna cisza podczas koncertu. Najpierw ją narzucasz, a potem zastanawiasz się, kiedy ją przerwać, bo uświadamiasz sobie, że publiczność mocno się jej trzyma, i masz świadomość swego nad nią panowania. To moment, którego nie da się kontrolować.
Mówiąc o występie pianisty, zwykle podkreśla się znaczenie inspiracji, przebłysków piękna i zapatrzenia w chmury. A przecież gra na fortepianie to także wysiłek fizyczny i żelazna dyscyplina. Wszyscy staramy się odtworzyć utwór najwierniej, jak to tylko możliwe. Z drugiej strony wszyscy jesteśmy ludźmi i oprócz księżyca i gwiazd, są sprawy przyziemne. I właśnie ta zwyczajność dnia definiuje wyjątkowość życia.
Dla mnie z pewnością tak. Żywego kontaktu z publicznością nie zastąpi nawet najbardziej perfekcyjne nagranie w studiu wytwórni płytowej. Taki koncert na żywo jest niepowtarzalny, zdarza się raz i nigdy więcej. Wtedy naprawdę czuję, że daję z siebie wszystko i mam wrażenie, że publiczność także to wyczuwa i potrafi docenić.
Ivo Pogorelić
Foto: Wojciech Grzędziński
Publiczność, domagając się bisów, liczy na to, że artysta wykona powtórnie utwór, który wzbudził najlepszą reakcję, czasem wręcz entuzjazm. Ja myślałem nieco inaczej. Kiedyś uważałem, że na bis powinno się wybrać utwór, z którego wykonania nie do końca się było zadowolonym, że ten bis był szansą na doskonalsze wykonanie, bo po co powtarzać coś, co okazało się tego wieczora doskonałe. Ale dziś nie trzymam się tej zasady. Wierzę raczej intuicji.
Otóż na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi: Beethoven, a na drugie również Beethoven. W przypadku Ludwiga van Beethovena na pozór wszystko wydaje się proste, ale ta jego subtelność, ta jego finezja jest wprost nieskończona, zarówno technicznie, jak i emocjonalnie.
To na szczęście nie jest regułą, ale wiem, o co pan pyta, bo zmagam się z tym problemem od lat. Właśnie dlatego teraz z orkiestrami gram rzadziej niż kiedyś. Rozumiem, że świat z każdym dniem staje się szybszy, ale też niestety bardziej powierzchowny. Wulgarność i tempo kontrolują nasze życie. Wiem, że nie powstrzymam tego procesu, ale jeśli mogę przynajmniej zwolnić tempo własnego życia i nie wpadać np. w ekologiczne szaleństwo, to chętnie to robię.
O, to temat na oddzielny wywiad, bo tych inicjatyw jest sporo. I miałbym tu wiele do powiedzenia.
Odsyłam do listu, bo uważam, że są takie chwile, kiedy nie można myśleć tylko o muzyce.
