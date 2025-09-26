Tę decyzję Cenckiewicz zaskarżył jednak do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W czerwcu 2025 r. WSA wydał wyrok uchylający decyzje SKW i KPRM o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa. Wyrok nie jest prawomocny, a KPRM złożyła skargę kasacyjną do naczelnego sądu administracyjnego. I tu powstał spór. Cenckiewicz uważa, że po wyroku WSA ma dostęp do informacji niejawnych, a strona rządowa stoi na stanowisku, że sytuacja się nie zmieniła i szef BBN wciąż nie ma do nich prawa dostępu. A jeśli korzysta z materiałów niejawnych, twierdząc, że posiada do nich dostęp, robi to nielegalnie.

Czy rząd sam z siebie przywróci szefowi BBN dostęp do informacji niejawnych?

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest tylko ciałem doradczym prezydenta, ale bez dostępu do tajemnic państwowych Sławomir Cenckiewicz miał problem z zarządzaniem nim. Czekanie na kasację w NSA może potrwać. Reakcja Cenckiewicza może wskazywać na to, że ma on świadomość powagi sytuacji prawnej. Informacja o tym, że prawa ręka Karola Nawrockiego w sprawach bezpieczeństwa nie ma dostępu do tajnych informacji państwowych może też zaszkodzić głowie państwa. Ale z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych. Czy szef BBN może liczyć na gest zachęcający do współpracy?

Przed rządem i prezydentem ważne rozmowy dotyczące m.in. nominacji ambasadorskich. Sprawa Cenckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się m.in. na nominację ambasadorską dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, a następnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Czy wówczas problem ambasadorów i Cenckiewicza uda się rozwiązać „pakietowo”?

Czy Cenckiewicz mówi prawdę? Jeśli kłamie, grozi mu więzienie

Szef BBN zresztą został wprost zapytany w Radiu ZET, czy ma dostęp do informacji tajnych. Odpowiedział wówczas, że tak. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło za to, że „szef prezydenckiego BBN Sławomir Cenckiewicz nie brał udziału w rozmowach prezydenta Nawrockiego w Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bo nie ma dostępu do tajnych informacji i nie może brać udziału w takich spotkaniach”. Chodzi o wydarzenia z nocy z 9 na 10 września, po wtargnięciu rosyjskich dronów na terytorium Polski. Karol Nawrocki potem opowiadał na konferencji prasowej o działaniach podjętych w nocy. Sławomir Cenckiewicz stał za jego plecami.

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, który nie ma dostępu do informacji niejawnych” — poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.