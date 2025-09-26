Rzeczpospolita
Certyfikat dla szefa BBN za ambasadorów? Rząd jest gotów na grę z prezydentem

W rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Sławomirowi Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”. Ma to być część szerszej gry między MSZ a Pałacem Prezydenckim m.in. o ambasadorów.

– Tylko sektę obłąkanych interesuje moje poświadczenie bezpieczeństwa – powiedział Sławomir Cenckiew

– Tylko sektę obłąkanych interesuje moje poświadczenie bezpieczeństwa – powiedział Sławomir Cenckiewicz, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaraz po tym, gdy pojawiły się pytania o jego dostęp do informacji tajnych.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego temat dostępu do informacji tajnych stał się przedmiotem sporu między rządem a Pałacem Prezydenckim?
  • Jakie są przyczyny i skutki cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa Sławomirowi Cenckiewiczowi?
  • W jaki sposób obecna sytuacja wpływa na relacje między Karolem Nawrockim a Sławomirem Cenckiewiczem oraz między prezydentem a rządem?
  • Jakie przyszłe negocjacje i decyzje mogą wpłynąć na załagodzenie konfliktu dotyczącego nominacji ambasadorskich i dostępu do tajnych informacji?

– Tylko sektę obłąkanych interesuje moje poświadczenie bezpieczeństwa – powiedział Sławomir Cenckiewicz, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaraz po tym, gdy pojawiły się pytania o jego dostęp do informacji tajnych. Skąd reakcja prezydenckiego ministra, który w swoich mediach społecznościowych wielokrotnie podkreślał, że posiada prawo dostępu do tajemnic?

Dlaczego Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych?

W sierpniu 2023 r. rekomendowany przez PiS Sławomir Cenckiewicz stanął na czele Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022. W lipcu 2023 r. Cenckiewicz wydał pisemną zgodę na udostępnienie dokumentów planowania operacyjnego oznaczonych klauzulami „tajne" i „ściśle tajne" dwóm oficerom z Ministerstwa Obrony Narodowej. W rezultacie we wrześniu, na podstawie wydanych dokumentów, ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak ujawnił plany „Warta”, dotyczące obrony Polski na linii Wisły. 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Cenckiewiczowi zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu części planu obronnego Polski przed potencjalnym atakiem Rosji. Jej rzecznik Piotr Skiba mówił, że Cenckiewicz „działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz na szkodę interesu publicznego”. W lipcu 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego cofnęła Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, uznając, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy. Od tej chwili obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych.

Tę decyzję Cenckiewicz zaskarżył jednak do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W czerwcu 2025 r. WSA wydał wyrok uchylający decyzje SKW i KPRM o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa. Wyrok nie jest prawomocny, a KPRM złożyła skargę kasacyjną do naczelnego sądu administracyjnego. I tu powstał spór. Cenckiewicz uważa, że po wyroku WSA ma dostęp do informacji niejawnych, a strona rządowa stoi na stanowisku, że sytuacja się nie zmieniła i szef BBN wciąż nie ma do nich prawa dostępu. A jeśli korzysta z materiałów niejawnych, twierdząc, że posiada do nich dostęp, robi to nielegalnie.

Czy rząd sam z siebie przywróci szefowi BBN dostęp do informacji niejawnych?

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest tylko ciałem doradczym prezydenta, ale bez dostępu do tajemnic państwowych Sławomir Cenckiewicz miał problem z zarządzaniem nim. Czekanie na kasację w NSA może potrwać. Reakcja Cenckiewicza może wskazywać na to, że ma on świadomość powagi sytuacji prawnej. Informacja o tym, że prawa ręka Karola Nawrockiego w sprawach bezpieczeństwa nie ma dostępu do tajnych informacji państwowych może też zaszkodzić głowie państwa. Ale z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że w rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Cenckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych. Czy szef BBN może liczyć na gest zachęcający do współpracy? 

Przed rządem i prezydentem ważne rozmowy dotyczące m.in. nominacji ambasadorskich. Sprawa Cenckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem. Kancelaria Prezydenta nie zgadza się m.in. na nominację ambasadorską dla Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, a następnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Czy wówczas problem ambasadorów i Cenckiewicza uda się rozwiązać „pakietowo”?

Czy Cenckiewicz mówi prawdę? Jeśli kłamie, grozi mu więzienie

Szef BBN zresztą został wprost zapytany w Radiu ZET, czy ma dostęp do informacji tajnych. Odpowiedział wówczas, że tak. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło za to, że „szef prezydenckiego BBN Sławomir Cenckiewicz nie brał udziału w rozmowach prezydenta Nawrockiego w Centrum Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, bo nie ma dostępu do tajnych informacji i nie może brać udziału w takich spotkaniach”. Chodzi o wydarzenia z nocy z 9 na 10 września, po wtargnięciu rosyjskich dronów na terytorium Polski. Karol Nawrocki potem opowiadał na konferencji prasowej o działaniach podjętych w nocy. Sławomir Cenckiewicz stał za jego plecami.

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać udział w zastrzeżonym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, który nie ma dostępu do informacji niejawnych” — poinformował w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Pytamy współpracowników Karola Nawrockiego o dostęp Cenckiewicza do tajnych dokumentów. – Prof. Sławomir Cenckiewicz ma dostęp do wszystkich tajemnic państwowych – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jednak sam Cenckiewicz, pytany w Radiu ZET, czy widział notatkę, która mówiłaby, że na dom w Wyrykach spadła rakieta przeciwlotnicza, odpowiedział, że nie widział jej osobiście, gdyż według niego nie istnieje. Zaproponował także członkom rządu konfrontację w tej sprawie.

Dlaczego jeszcze potwierdzenie tego dostępu może być ważne dla samego Cenckiewicza? Bo jeśli nie mówi prawdy i ma wgląd w materiały, do których nie ma prawa, to zgodnie z przepisami operowanie informacjami niejawnymi bez poświadczenia bezpieczeństwa może skutkować odwołaniem go ze stanowiska i odpowiedzialnością dyscyplinarną. Cenckiewicz może ponieść również odpowiedzialność karną zgodnie z art. 265 § 1 k.k., „kto, wbrew przepisom ustawy, ujawnia informację niejawną lub udziela do niej dostępu osobie nieuprawnionej, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat”. 

