Aktualizacja: 22.09.2025 17:22 Publikacja: 22.09.2025 17:15
Czy Karolowi Nawrockiemu uda się wbić klin między Donalda Tuska a Radosława Sikorskiego? Wyjazd na sesję ONZ jest częścią tego planu.
Foto: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki i minister Radosław Sikorski udali się do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie polecieli jednak tym samym samolotem. Mimo że szef MSZ jest częścią polskiej delegacji, nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu. Poleciał osobno. Doszło do rozdzielenia wizyt, mimo że pierwszy obywatel RP i minister spraw zagranicznych w sprawie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej powinni być jak jedna pięść.
Nie są, gdyż Karol Nawrocki nie chce mieć bezpośredniego kontaktu z Radosławem Sikorskim. Nawet jeśli szef MSZ z prezydentem spotkali się m.in. na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy Radzie Gabinetowej, nie mieli możliwości uzgodnienia bezpośrednio stanowiska w najważniejszych dla interesu Polski kwestiach. Wspólny lot do USA mógłby być czasem zakopania topora i ustalenia oko w oko wspólnego stanowiska w wielu kwestiach. Problem w tym, że Pałac Prezydencki tego nie chce. Radosław Sikorski jest wrogo traktowany przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza i źle postrzegany przez prezydenta.
W rozmowach z „Rzeczpospolitą” prezydencki minister Marcin Przydacz deklarował, że jeśli szef MSZ chce znać stanowisko prezydenta, powinien porozmawiać z premierem, gdyż głowa państwa nie planuje spotkań z szefem resortu dyplomacji. Despekty Pałacu Prezydenckiego wobec MSZ to prezent dla Rosji. Spór wewnętrzny nie sprzyja realizacji polskiej racji stanu, a nie ma politycznej woli do zażegnania konfliktu.
Karol Nawrocki nie zgadza się z Radosławem Sikorskim w temacie części nominacji ambasadorskich. Prezydent nie zgodzi się na to, żeby Ryszard Schnepf i Bogdan Klich zostali pełnoprawnymi i pełnomocnymi ambasadorami. O nominacjach chce rozmawiać z samym premierem Donaldem Tuskiem, pomijając ministra. Stanowisko premiera nie jest równie twarde, jak Radosława Sikorskiego. Karol Nawrocki tym samym chce rozgrywać Sikorskiego i Tuska. Przedstawiciele rządu są jednak wobec siebie lojalni, choć w kwestii ambasadorów ich stanowisko rzeczywiście nie jest tożsame.
Czytaj więcej
Prezydent użył Rady Gabinetowej, żeby osłabić i napiętnować koalicję rządzącą. Karol Nawrocki poz...
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że premier jest w stanie ulec w sprawie Schnepfa i Klicha w zamian za inne nominacje. Ulec nie chce Sikorski. Jednak ostateczne zdanie będzie należeć do premiera. Czy Nawrockiemu uda się wbić klin między Tuska a Sikorskiego? Wyjazd na sesję ONZ jest częścią tego planu. Prezydent próbuje publicznie upokorzyć ministra spraw zagranicznych. Czy będzie go atakował również w USA? Czy ludzie Nawrockiego uderzą w MSZ, jak zrobili to wcześniej, będąc w Białym Domu?
A na osłabianiu Sikorskiego się nie skończy. Prezydent najpierw rozegra rząd, a po osłabieniu Sikorskiego przystąpi do ataku na Tuska, chwaląc jednocześnie współpracę z MON. Nadrzędnym celem politycznym Karola Nawrockiego jest upadek rządu Donalda Tuska i powrót PiS do władzy, tym razem może z Konfederacją. Jego cel się nie zmieni, bez względu na to, jak wyglądają jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Lidera największej partii opozycyjnej i głowę państwa łączy chęć osłabienia rządu.
Czy ekipa premiera da się ograć? Propagandowo plan Kaczyńskiego odnosi skutki, co pokazały choćby jego spotkania z Szymonem Hołownią. Marszałek Sejmu, spotykając się pokątnie z liderem PiS, nie tylko osłabił pozycję Polski 2050, ale również całej koalicji rządowej. Komunikacyjnie Koalicja 15 października poniosła klęskę wtedy i możliwe, że poniesie ją teraz. Pewne jest, że Koalicja Obywatelska jest w kryzysie komunikacyjnym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Karol Nawrocki i minister Radosław Sikorski udali się do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie polecieli jednak tym samym samolotem. Mimo że szef MSZ jest częścią polskiej delegacji, nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu. Poleciał osobno. Doszło do rozdzielenia wizyt, mimo że pierwszy obywatel RP i minister spraw zagranicznych w sprawie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej powinni być jak jedna pięść.
Deklaracja prezydenta Karola Nawrockiego dolała oliwy do wojny wokół edukacji zdrowotnej. Ofiarami tych politycz...
Rząd i prezydent Karol Nawrocki, przez wzmacnianie polaryzacji, wykorzystują konflikt do budowania swoich pozycj...
Choć Donald Trump twierdzi, że rosyjskich dronów nad Polską „nie powinno być”, jego słowa muszą nas zmartwić. Ba...
Podczas uroczystej kolacji na zamku Windsor Donald Trump nie zrobił nic, by przybliżyć perspektywę zyskania uzna...
Koniec zaklinania rzeczywistości. Kościół jest autorytetem tylko dla garstki Polaków. Wedle najnowszego badania...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas