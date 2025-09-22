Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jacek Nizinkiewicz: Spór prezydenta z rządem o samolot to część większego planu Karola Nawrockiego

Premier Donald Tusk jest w stanie ulec prezydentowi w sprawie ambasadorów Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Ulec nie chce jednak szef MSZ. Czy Karolowi Nawrockiemu uda się wbić klin między Donalda Tuska a Radosława Sikorskiego? Wylot na sesję ONZ i spór o samolot są częścią tego planu.

Publikacja: 22.09.2025 17:15

Czy Karolowi Nawrockiemu uda się wbić klin między Donalda Tuska a Radosława Sikorskiego? Wyjazd na s

Czy Karolowi Nawrockiemu uda się wbić klin między Donalda Tuska a Radosława Sikorskiego? Wyjazd na sesję ONZ jest częścią tego planu.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jacek Nizinkiewicz

Prezydent Karol Nawrocki i minister Radosław Sikorski udali się do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie polecieli jednak tym samym samolotem. Mimo że szef MSZ jest częścią polskiej delegacji, nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu. Poleciał osobno. Doszło do rozdzielenia wizyt, mimo że pierwszy obywatel RP i minister spraw zagranicznych w sprawie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej powinni być jak jedna pięść.

Reklama
Reklama

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski nie współpracują

Nie są, gdyż Karol Nawrocki nie chce mieć bezpośredniego kontaktu z Radosławem Sikorskim. Nawet jeśli szef MSZ z prezydentem spotkali się m.in. na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy Radzie Gabinetowej, nie mieli możliwości uzgodnienia bezpośrednio stanowiska w najważniejszych dla interesu Polski kwestiach. Wspólny lot do USA mógłby być czasem zakopania topora i ustalenia oko w oko wspólnego stanowiska w wielu kwestiach. Problem w tym, że Pałac Prezydencki tego nie chce. Radosław Sikorski jest wrogo traktowany przez szefa BBN Sławomira Cenckiewicza i źle postrzegany przez prezydenta.

W rozmowach z „Rzeczpospolitą” prezydencki minister Marcin Przydacz deklarował, że jeśli szef MSZ chce znać stanowisko prezydenta, powinien porozmawiać z premierem, gdyż głowa państwa nie planuje spotkań z szefem resortu dyplomacji. Despekty Pałacu Prezydenckiego wobec MSZ to prezent dla Rosji. Spór wewnętrzny nie sprzyja realizacji polskiej racji stanu, a nie ma politycznej woli do zażegnania konfliktu.

Co dzieli prezydenta Karola Nawrockiego i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego? 

Karol Nawrocki nie zgadza się z Radosławem Sikorskim w temacie części nominacji ambasadorskich. Prezydent nie zgodzi się na to, żeby Ryszard Schnepf i Bogdan Klich zostali pełnoprawnymi i pełnomocnymi ambasadorami. O nominacjach chce rozmawiać z samym premierem Donaldem Tuskiem, pomijając ministra. Stanowisko premiera nie jest równie twarde, jak Radosława Sikorskiego. Karol Nawrocki tym samym chce rozgrywać Sikorskiego i Tuska. Przedstawiciele rządu są jednak wobec siebie lojalni, choć w kwestii ambasadorów ich stanowisko rzeczywiście nie jest tożsame.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
Publicystyka
Jacek Nizinkiewicz: Karol Nawrocki potwierdził na Radzie Gabinetowej, jaki jest jego główny cel

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że premier jest w stanie ulec w sprawie Schnepfa i Klicha w zamian za inne nominacje. Ulec nie chce Sikorski. Jednak ostateczne zdanie będzie należeć do premiera. Czy Nawrockiemu uda się wbić klin między Tuska a Sikorskiego? Wyjazd na sesję ONZ jest częścią tego planu. Prezydent próbuje publicznie upokorzyć ministra spraw zagranicznych. Czy będzie go atakował również w USA? Czy ludzie Nawrockiego uderzą w MSZ, jak zrobili to wcześniej, będąc w Białym Domu?

Propagandowo zwyciężają Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński

A na osłabianiu Sikorskiego się nie skończy. Prezydent najpierw rozegra rząd, a po osłabieniu Sikorskiego przystąpi do ataku na Tuska, chwaląc jednocześnie współpracę z MON. Nadrzędnym celem politycznym Karola Nawrockiego jest upadek rządu Donalda Tuska i powrót PiS do władzy, tym razem może z Konfederacją. Jego cel się nie zmieni, bez względu na to, jak wyglądają jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Lidera największej partii opozycyjnej i głowę państwa łączy chęć osłabienia rządu.

Czy ekipa premiera da się ograć? Propagandowo plan Kaczyńskiego odnosi skutki, co pokazały choćby jego spotkania z Szymonem Hołownią. Marszałek Sejmu, spotykając się pokątnie z liderem PiS, nie tylko osłabił pozycję Polski 2050, ale również całej koalicji rządowej. Komunikacyjnie Koalicja 15 października poniosła klęskę wtedy i możliwe, że poniesie ją teraz. Pewne jest, że Koalicja Obywatelska jest w kryzysie komunikacyjnym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Publicystyka Analizy Polityczne Osoby Donald Tusk Radosław Sikorski Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki i minister Radosław Sikorski udali się do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie polecieli jednak tym samym samolotem. Mimo że szef MSZ jest częścią polskiej delegacji, nie został zaproszony na pokład prezydenckiego samolotu. Poleciał osobno. Doszło do rozdzielenia wizyt, mimo że pierwszy obywatel RP i minister spraw zagranicznych w sprawie bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej powinni być jak jedna pięść.

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski nie współpracują

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent RP Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka (podczas inauguracji roku szkolnego 2025/
Komentarze
Joanna Ćwiek-Świdecka: Polityczna gra zdrowiem dzieci
Radosław Sikorski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk oraz Karol Nawrocki w czasie posiedzenia
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Konflikt Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim jak polityczne perpetuum mobile
Donald Trump
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Donald Trump w Fox News o rosyjskich dronach nad Polską, czyli trzy powody do niepokoju
Karol III i Donald Trump
Komentarze
Bogusław Chrabota: Pokojowy Nobel dla króla Karola III, a nie dla Donalda Trumpa
Tomasz Krzyżak: Winę za znaczący spadek zaufania do Kościoła ponoszą wyłącznie biskupi
Komentarze
Tomasz Krzyżak: Winę za znaczący spadek zaufania do Kościoła ponoszą wyłącznie biskupi
Reklama
Reklama
e-Wydanie