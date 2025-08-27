Aktualizacja: 28.08.2025 02:38 Publikacja: 27.08.2025 17:29
– To czterej jeźdźcy Apokalipsy – tak Zbigniew Bogucki, poseł PiS i szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego podsumował Radę Gabinetową, na którą głowa państwa zaprosiła rząd Donalda Tuska. Minister dodał, że „mamy do czynienia z kwadrygą pana ministra Domańskiego, jeśli chodzi o finanse publiczne”. Chodzi o cztery problematyczne kwestie, jak to, że jedna trzecia środków na wydatki w budżecie pochodzi z pożyczek, „co w znaczący sposób zwiększa zadłużenie Polski”, „wpływy do budżetu są o blisko 50 mld zł mniejsze niż w 2024 r. mimo wyższego wzrostu gospodarczego” i wysokie wydatki pozabudżetowe.
Minister Bogucki za rządów PiS był posłem tej partii i nie przeszkadzało mu, gdy GUS informował, że dług publiczny wynosił 1 691 216 mln zł (49,7 proc. PKB) w 2023 roku. W 2022 roku ekonomiści grzmieli, że 72 proc. deficytu jest poza demokratyczną kontrolą parlamentu. Krytykował to np. Sławomir Dudek z FOR, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów. Również wtedy sytuacja finansów państwa nie była przedmiotem obaw ministra Boguckiego ani Karola Nawrockiego. – Woleliście podnosić i komplikować w rekordowym tempie podatki – podsumowywał rządy Mateusza Morawieckiego Sławomir Mentzen, lider Konfederacji.
Teraz Karol Nawrocki twierdzi, że nie zgodzi się na podwyższenie sześciu podatków przez rząd Tuska. Przed objęciem władzy partia Jarosława Kaczyńskiego zapewniała Polaków, że nie podniesie podatków. Po objęciu władzy PiS wprowadziło 22 nowe podatki, w tym nałożony na właścicieli nieruchomości podatek od deszczu.
W innej sprawie podniesionej przez prezydenta podczas spotkania z przedstawicielami rządu, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, prezydent namawiał rząd do przyspieszenia i nietracenia miesięcy. Potrzebny projekt CPK zapoczątkowało PiS w 2018 roku, powołując spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., która miała nadzorować realizację przedsięwzięcia, a do końca rządów partii Kaczyńskiego nie wbito nawet łopaty w ziemię. Wydatki, w tym na medialne reklamy CPK, były potężne. Z informacji CPK wynika, że za rządów PiS od początku swojej działalności spółka przeznaczyła 27 mln zł na komunikację i PR. Jak informował „Newsweek”, firma wydała do tej pory ponad 700 mln zł, głównie na wynagrodzenia i sponsoring, a zarząd spółki CPK otrzymał 11 mln zł od początku jej powstania. Nie znaczy to, że CPK nie powinno powstać. I nie znaczy to, że Karol Nawrocki nie ma racji. Przeciwnie.
W sprawie CPK rząd Donalda Tuska sam założył sobie pętlę na szyję. Koalicja 15 października wysyłała sprzeczne sygnały w sprawie portu lotniczego, informując Polaków, że projekt należy zamknąć, a innym razem, że kontynuować w okrojonej wersji. Gdy temat urósł medialnie (w dużej mierze dzięki PiS i mediom wspierającym partię), CPK zainteresowało Polaków, którzy opowiedzieli się za kontynuacją projektu. Ekipie Tuska zabrakło nie tylko słuchu społecznego, ale też umiejętności komunikacyjnych. Jeśli rząd kluczył w sprawie CPK, to nie dziwi teraz, że prezydent Nawrocki wraca do tematu i nie ufa władzy. Problem w tym, że prezydent patrzy przez jedno oko, a jego otoczenie z PiS nie jest bez winy.
Projekty ustaw prezydentowi, który przedstawiał się jako obywatelski i miał nie sprzyjać żadnej partii, przygotowują nie niezależni eksperci pozapartyjni, a politycy PiS. Otoczenie Nawrockiego robi też wszystko, żeby osłabić rząd.
Trwają przygotowania przed zaplanowaną na 3 września wizytą Karola Nawrockiego w Białym Domu. Według rzecznika prezydenta chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych Bogdan Klich w nich nie partycypuje. To nie jest jednak prawdą, gdyż Klich opracowuje materiały dla ludzi prezydenta i spotkał się w USA z jego ministrem Marcinem Przydaczem, którego przez ponad dwie godziny informował o najważniejszych kwestiach. Gdy rząd przygotował stanowisko przed wizytą prezydenta, minister Przydacz po Radzie Gabinetowej powiedział mediom, że jeszcze go nie czytał, ale to ledwie półtorej strony, co ma pokazywać, jak niewiele do zaproponowania mają rządzący. Odpowiedział też, że nie ma planów spotkania prezydenta z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, który o to poprosił.
Kancelaria Prezydenta okazuje rządowi Tuska złą wolę i gra w niebezpieczną grę. Przed wizytą Nawrockiego w USA i po rozmowach Trumpa z Putinem, a później z Zełenskim i liderami europejskimi, powinna zostać zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a nie Rada Gabinetowa. Możliwe, że do tego dojdzie, choć nie przed 3 września. Udział w niej weźmie wtedy szef BBN Sławomir Cenckiewicz, który Donalda Tuska uważa za wroga, chodził w koszulce z przekreśloną fotografią ze spotkania premiera z Władimirem Putinem (miało miejsce 15 lat temu) oraz przewodził komisji „lex Tusk”, która miała wykluczyć obecnego szefa rządu z polityki.
Czego można się spodziewać po kolejnych ruchach prezydenta? Jeszcze mocniejszego uderzenia w rząd i maksymalnego osłabiania koalicji 15 października. Czy ekipa Tuska potrafi współpracować z prezydentem i realnie rządzić? – Oni będą mogli tylko administrować, a nie rządzić – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z ludzi prezydenta, zapewniając, że „prezydent nie chce obalać rządu”, gdyż „rząd sam się obali”.
Za rządów PO-PSL część kiboli jednej drużyny miała hasło: „Donald matole! Twój rząd obalą kibole!”. Dzisiaj Karol Nawrocki chce udowodnić, że wystarczy jeden kibol, żeby obalić rząd Tuska.
