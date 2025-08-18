Koncert kameralny (7.09)

W programie koncertu otwierającego 11. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie znajdą się kompozycje reprezentatywne dla nurtu awangardowego w muzyce naszych sąsiadów. To utwory kompozytorów różnych pokoleń: generację lat 50. reprezentuje tu Karmella Cepkolenko, średnie pokolenie – znani dobrze słuchaczom poprzednich edycji festiwalu Zoltan Almaszi i Bohdan Sehin, kompozytorską młodzież – Anna Arkuszyna, Marta Haładżun i Kateryna Grywul. Reprezentowane są również różne ośrodki: utworem Cepkolenko swą obecność na festiwalu zaznacza niezwykle prężnie działająca grupa kompozytorów odeskich, Almaszi i Sehin to reprezentanci szkoły lwowskiej, Arkuszyna, Haładżun i Grywul, również pochodzące z zachodniej Ukrainy, działają poza krajem, w różnych ośrodkach europejskich. Język muzyczny wykonywanych podczas koncertu utworów, choć zróżnicowany, wyrasta z sonorystycznych poszukiwań nowych barw, nowych brzmień, nowych źródeł dźwięku. Podporządkowany jest jednak ekspresji, a często także pozamuzycznym inspiracjom. Niezwykle interesujące są tu najrozmaitsze niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięków z instrumentów, podporządkowane jednak każdorazowo wyrazowej, emocjonalnej warstwie kompozycji. Fascynująca różnorodność tych utworów, zawarta zarówno w ich tematyce, jak i doborze środków muzycznych i technik kompozytorskich, absorbuje uwagę słuchaczy i z pewnością nikogo nie pozostawi obojętnym.

Koncert wokalny (9.09)

W programie koncertu wokalnego ukraińska muzyka sakralna sprzed ponad trzystu lat zestawiona została z najnowszymi dziełami kompozytorek ukraińskich. Kantyki Supraskie to niezwykły zabytek muzyki końca XVII stulecia. Klasztor w Supraślu przez wieki stanowił jedno z najważniejszych centrów duchowych chrześcijaństwa wschodniego w I Rzeczypospolitej. Od momentu powstania u progu XVI wieku prawosławny, dopiero w 1635 roku przeszedł w ręce unitów i przez niemal dwa stulecia pozostawał we władaniu zakonu bazylianów. Położenie na pograniczu Korony i Litwy, a także kluczowe znaczenie Supraśla dla rozwoju chrześcijańskiej duchowości, wynikające z prężnej działalności tego ośrodka, nie pozostało bez wpływu również na powstającą tutaj muzykę. W XVII wieku to właśnie Rzeczpospolita Obojga (a właściwie trojga) Narodów stała się obszarem przełomowych zmian w muzyce cerkiewnej. To z terenów Rzeczypospolitej nowy styl muzyki cerkiewnej promieniował na wschód, do Moskwy i innych ośrodków prawosławia.

W wykonywanym na festiwalu programie znajdą się dwa koncerty sześciogłosowe i dwa trzygłosowe ze zbioru Kantyków Supraskich, a także prawykonania czterech utworów kompozytorek współczesnych, powstałych na zamówienie Fundacji Pro Musica Viva. Lubawa Sydorenko, Bohdana Frolak, Olena Ilnytska i Irina Blokhina należą do czołowych twórców muzyki ukraińskiej, ich utwory pojawiały się już wielokrotnie w programach Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie.

To muzyka zróżnicowana pod względem brzmienia i technik kompozytorskich, choć w znacznie większym stopniu zwrócona w stronę muzycznej tradycji niż utwory wykonywane na koncercie inaugurującym festiwal. Zróżnicowana również pod względem źródeł inspiracji – od tekstu bezpośrednio zaczerpniętego z biblijnej Księgi Psalmów (Ilnytska), poprzez poetycką trawestację psalmu pióra ukraińskiego wieszcza romantycznego – Tarasa Szewczenki (Frolak), liryczną poezję Mychajła Semenki – czołowego twórcy ukraińskiego futuryzmu, przedstawiciela „rozstrzelanego odrodzenia” (Sydorenko), aż po zawartą w tytule utworu jednozdaniową religijną deklarację (Blokhina).