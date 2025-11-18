Aktualizacja: 18.11.2025 13:15 Publikacja: 18.11.2025 13:05
Tomasz Konieczny „Arabella”
Tomasz Konieczny jako Mandryka w „Arabelli” w Metropolitan
Foto: Marty Sohl
Jest to amerykański debiut w tej roli Tomasza Koniecznego, który choć cieszy się w USA uznaniem, to jednak do tej pory zdobył je przede wszystkim za kreacje na scenie Metropolitan w dramatach Richarda Wagnera. Tymczasem „Arabella”, w której w Europie występuje od 2011 roku, jest nostalgiczną komedią. Polski śpiewak wciela się w niej w postać Mandryki – bogatego ziemianina z prowincji o dość nieokrzesanych manierach. Zakochał się on w tytułowej Arabelli, córce wiedeńskiego hrabiego, który przegrał cały majątek.
Jak to w komediach bywa, musi zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji komplikujących relacje między głównymi postaciami, nim wreszcie Mandryka zdobędzie rękę i serce Arabelli. I choć w akcji nie brakuje zabawnych zdarzeń, jest w tej operowej komedii także smutek i nostalgia za światem, który już odszedł w przeszłość. Akcja toczy się w dawnym Wiedniu, bo choć Richard Strauss był monachijczykiem, to stolica Austrii była mu miastem bliskim.
Dwa wydarzenia położyły się też cieniem na narodzinach „Arabelli”. W trakcie pracy nad nią zmarł dramaturg Hugo von Hofmannsthal, autor najlepszych librett do oper Richarda Straussa. Zdążył całkowicie dokończyć pierwszy akt, dwa pozostałe nie zostały przez niego dopracowane, a zwykle dopieszczał swoje teksty bardzo długo. Premiera zaś „Arabelli” odbyła się w Dreźnie kilka miesięcy po dojściu Hitlera do władzy, co spowodowało istotne zmiany w ekipie przygotowującej spektakl.
Obecnie „Arabella” ustępuje miejsca najpopularniejszym operom Straussa, ale pojawia się ciągle na różnych scenach. Niemal stale obecna jest w repertuarze Staatsoper w Wiedniu, gdzie kilka lat temu Tomasz Konieczny zebrał znakomite recenzje za rolę Mandryki. Inscenizacja ta z Polakiem w obsadzie została wydana na DVD.
Bardzo ciekawa jest też inscenizacja w Metropolitan Opera. Pochodzi bowiem z 1983 r.. Jej twórcą jest jeden z najwybitniejszych reżyserów ostatnich kilku dekad, zmarły na początku tego roku w wieku 95 lat Austriak Otto Schenk. Jego spektakle mają jedną niespotykaną dziś cechę – z reguły pozostają na scenie na kilkadziesiąt lat, tak bardzo podobają się publiczności.
Tomasz Konieczny „Arabella”
Tomasz Konieczny i Rachel Willis-Sørensen w „Arabelli” w Metropolitan Opera
Foto: Marty Sohl
Tak jest też jego nowojorska „Arabella”, do której Metropolitan postanowiła wrócić po trzynastoletniej przerwie. W recenzjach po obecnym wznowieniu amerykańscy krytycy zachwycają się inscenizacją Ottona Schenka i innego wybitnego twórcy, scenografa Günthera Schneider-Siemssena, którzy pieczołowicie odtworzyli klimat secesyjnego Wiednia.
Równie wysoko oceniono także występ Tomasza Koniecznego, który – jak napisał recenzent portalu „The Wire” – „był wyjątkowy już od samego wejścia, emanujący młodzieńczą energią”. Jako Arabella występuje debiutująca w tej roli, amerykańska śpiewaczka Rachel Willis-Sørensen. Polska publiczność miała okazję ją poznać podczas tegorocznych sierpniowych występów z Ukrainian Freedom Orchestra. Spektakle prowadzi także wysoko oceniony australijski dyrygent Nicholas Carter.
Podczas obecnego pobytu Tomasz Konieczny, który wystąpi we wszystkich sześciu spektaklach „Arabelli”, został także wyróżniony honorowym obywatelstwem Towarzystwa Wagnerowskiego w Nowym Jorku.
