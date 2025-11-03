Reklama
Ogłoszono laureatów nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025!

Już po raz 15-ty wręczono statuetki Koryfeusz Muzyki Polskiej w czterech kategoriach: Osobowość roku, Wydarzenie roku, Odkrycie roku oraz Nagroda honorowa. Jubileuszowa Gala odbyła się w Filharmonii Narodowej.

Publikacja: 03.11.2025 22:00

Patronat Rzeczpospolitej

Nagrodę honorową za całokształt działalności w tym roku otrzymał Waldemar Dąbrowski – wieloletni Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, animator kultury, polityk i manager.

Nagrodę w kategorii Osobowość roku otrzymała Anna Szostak – za realizację spójnej wizji rozwoju Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, prowadzącego bogatą działalność koncertową i fonograficzną, uhonorowaną w minionym sezonie licznymi nagrodami. Za konsekwentne łączenie promocji polskiego repertuaru współczesnego z wykonawstwem muzyki dawnej.

Za Wydarzenie roku uznano Muzyczne spotkania z okazji 80-lecia Polskiego  Wydawnictwa Muzycznego w Narodowym Forum Muzyki. Było to dwudniowe święto polskiej muzyki we Wrocławiu, które zgromadziło liczną publiczność i ponad pięciuset wykonawców podczas 34 koncertów, warsztatów i spotkań. Bogaty program obchodów jubileuszu PWM ukazał wielowymiarowy dorobek twórców związanych z wydawnictwem – od klasyków XX wieku po muzykę najnowszą.

Nagrodę w kategorii Odkrycie roku przyznawaną przez Kolegium Elektorów wspomagane przez otwarte głosowanie publiczności drogą internetową otrzymał pianista Mateusz Dubiel – za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, torujące drogę do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego oraz za intensywną działalność koncertową w Polsce i za granicą, potwierdzającą rosnącą pozycję artysty wśród młodych pianistów.

Laureaci otrzymali statuetki projektu prof. Adama Myjaka, którego dzieło kontynuuje Jego syn Aleksander.

W częściach artystycznych wieczoru wystąpili:  zespól śpiewaczy Młode Stare Baby, skrzypaczka Agata Szymczewska i {oh!} Orkiestra pod kierownictwem Martyny Pastuszki, a także Iwona Hossa, Dorota Miśkiewicz, Grzegorz Turnau, pianista Marcin Wasilewski, cymbalistka Marta Maślanka, Orkiestra Adama Sztaby, Chopin University Chamber Orchestra pod kierownictwem Adama Sztaby.

Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Patroni medialni Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025 TVP Warszawa, Radiowa Dwójka, RDC, Rzeczpospolita, rp.pl, Zwierciadło, JazzPRESS, Jazz Forum, Polskie Centrum Informacji Muzycznej Polmic

