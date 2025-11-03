Ogłoszono laureatów nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025!

Nagrodę honorową za całokształt działalności w tym roku otrzymał Waldemar Dąbrowski – wieloletni Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, animator kultury, polityk i manager.

Nagrodę w kategorii Osobowość roku otrzymała Anna Szostak – za realizację spójnej wizji rozwoju Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, prowadzącego bogatą działalność koncertową i fonograficzną, uhonorowaną w minionym sezonie licznymi nagrodami. Za konsekwentne łączenie promocji polskiego repertuaru współczesnego z wykonawstwem muzyki dawnej.

Za Wydarzenie roku uznano Muzyczne spotkania z okazji 80-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Narodowym Forum Muzyki. Było to dwudniowe święto polskiej muzyki we Wrocławiu, które zgromadziło liczną publiczność i ponad pięciuset wykonawców podczas 34 koncertów, warsztatów i spotkań. Bogaty program obchodów jubileuszu PWM ukazał wielowymiarowy dorobek twórców związanych z wydawnictwem – od klasyków XX wieku po muzykę najnowszą.

Nagrodę w kategorii Odkrycie roku przyznawaną przez Kolegium Elektorów wspomagane przez otwarte głosowanie publiczności drogą internetową otrzymał pianista Mateusz Dubiel – za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, torujące drogę do XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego oraz za intensywną działalność koncertową w Polsce i za granicą, potwierdzającą rosnącą pozycję artysty wśród młodych pianistów.

Laureaci otrzymali statuetki projektu prof. Adama Myjaka, którego dzieło kontynuuje Jego syn Aleksander.