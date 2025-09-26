10 min. 0 sek.
26.09.2025
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
W piątek Rada Ministrów zdecyduje o poważnej rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Zmiany mogą objąć m.in. redukcję części pożyczkowej o ponad 5 mld euro. Ministerstwo funduszy tłumaczy cięcia krótkim czasem na wydatkowanie środków oraz koniecznością zmniejszenia presji na budżet.
Minister Finansów Andrzej Domański wskazuje, że zadłużenie Polski w 2026 r. sięgnie 67 proc. PKB, a bez KPO byłoby niższe o ponad 3 pkt proc. Ekonomiści są jednak sceptyczni – zdaniem Kamila Sobolewskiego z Pracodawców RP rezygnacja z funduszy bez jasnych kalkulacji potencjalnych korzyści gospodarczych może być błędem. Za pełnym wykorzystaniem środków opowiada się m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski.
Prezydent Xi Jinping ogłosił pierwszy w historii plan redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do 2035 r. Państwo Środka ograniczy emisje o 7–10 proc. w stosunku do poziomu szczytowego, który przypadnie po 2030 r. Pekin zapowiada także sześciokrotne zwiększenie mocy elektrowni wiatrowych i słonecznych względem 2020 r., co ma podnieść udział OZE w krajowej konsumpcji energii do 30 proc.
Choć plan wygląda skromnie na tle ambicji Zachodu, wizerunkowo wzmacnia pozycję Chin – zwłaszcza w kontrze do sceptycyzmu Donalda Trumpa wobec polityki klimatycznej.
Przywódcy G7 zainicjowali Plan Działań na rzecz Surowców Mineralnych, którego celem jest uniezależnienie się od Pekinu. W grę wchodzą m.in. ustalenie cen minimalnych, podatki od wybranych chińskich surowców czy wprowadzenie podatku węglowego na eksport minerałów z Chin.
Jak informuje The Economic Times, władze Indii sygnalizują gotowość do ograniczenia importu rosyjskiej ropy. Warunkiem ma być jednak zgoda USA na zakup surowca z Iranu i Wenezueli – krajów objętych amerykańskimi sankcjami.
Delhi przekonuje, że takie rozwiązanie mogłoby ustabilizować ceny ropy na rynku globalnym i ograniczyć presję inflacyjną. Rozmowy trwają, a ich wynik może przesądzić o kierunku indyjskiej polityki energetycznej.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie
