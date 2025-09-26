Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.09.2025 06:50 Publikacja: 26.09.2025 06:45
Foto: REUTERS/Alina Smutko
Takie właśnie słowa zostały ze mną po jednej z rozmów podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego. W dyskusji „Drogi pokoju”, którą miałem przywilej prowadzić, występowali trzej niezwykli duchowni i jedna osoba świecka. Z Demokratycznej Republiki Konga przyjechał kard. Fridolin Ambongo Besungu, słynny w tym kraju autorytet nie tylko kościelny, oddany sprawie pokoju. Z Ukrainy przybył abp Światosław Szewczuk, głowa Kościoła Greckokatolickiego. Z Libanu zaś bp Mounir Khairallah, maronicki biskup Batrun. Głos zabrała również niezwykle uważnie wypowiadająca się i posługująca się precyzyjnymi pojęciami ukraińska aktywistka, badaczka i dziennikarka Olena Babakowa.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Katolik słyszy od Kościoła – otwieraj serce i granice, a od polityków, na których głosuje – buduj mury. Jak sobi...
Pewna część Kościoła hierarchicznego i wiernych, wbrew własnym deklaracjom, bardziej od papieży (w tym Jana Pawł...
Rozpętana przez Donalda Trumpa nagonka na przybyszów z zewnątrz doprowadziła w USA do boomu prywatnego więzienni...
Kino o jedzeniu kusi zmysły – pachnie, smakuje i syci wyobraźnię – ale tak naprawdę opowiada o czymś więcej: o w...
Lubił zwyczajne życie, prostą prowansalską kuchnię i pejzaż. Malując aleje kasztanowców, owoce, ciągle ten sam w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas