Michał Szułdrzyński: Cztery wojenne doświadczenia pozostaną ze mną na długo

Są takie dyskusje, które na długo zostają w pamięci. Gdy usłyszy się słowa, które nie przelatują jak tysiące innych komunikatów skrolowanych na Facebooku czy Twitterze.

Publikacja: 26.09.2025 06:45

Foto: REUTERS/Alina Smutko

Michał Szułdrzyński

Takie właśnie słowa zostały ze mną po jednej z rozmów podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego. W dyskusji „Drogi pokoju”, którą miałem przywilej prowadzić, występowali trzej niezwykli duchowni i jedna osoba świecka. Z Demokratycznej Republiki Konga przyjechał kard. Fridolin Ambongo Besungu, słynny w tym kraju autorytet nie tylko kościelny, oddany sprawie pokoju. Z Ukrainy przybył abp Światosław Szewczuk, głowa Kościoła Greckokatolickiego. Z Libanu zaś bp Mounir Khairallah, maronicki biskup Batrun. Głos zabrała również niezwykle uważnie wypowiadająca się i posługująca się precyzyjnymi pojęciami ukraińska aktywistka, badaczka i dziennikarka Olena Babakowa.

