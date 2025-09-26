Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Katolicki dysonans poznawczy w sprawie migrantów

Katolik słyszy od Kościoła – otwieraj serce i granice, a od polityków, na których głosuje – buduj mury. Jak sobie poradzić z tą sprzecznością?

Publikacja: 26.09.2025 06:03

Katolicki dysonans poznawczy w sprawie migrantów

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Konstanty Pilawa

Za każdym razem, gdy zabieram głos w sprawie imigracji, zmagam się z dysonansem poznawczym. Część mnie podpowiada, że otwieranie Polski na imigrantów i uchodźców radykalnie odmiennych kulturowo jest poważnym i oczywistym błędem. Owszem, dziś korzystamy z pracy cudzoziemców – prowadzą samochody w Uberze, dostarczają jedzenie, siedzą obok nas w biurach korporacji. Ale przykłady Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii pokazują, że masowej imigracji towarzyszą dezintegracja społeczna, większa przestępczość i poczucie zagrożenia na ulicach.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Dariusz Matecki (na zdjęciu), Janusz Kowalski, ale też cały szereg rozmaitych pomniejszych antymigra
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Nasi politycy tworzą nowe chrześcijaństwo, wbrew nauczaniu Jezusa
Przez cztery lata do Służby Celno-Imigracyjnej (ICE) trafi 75 mld dol., z czego 45 mld ma iść na roz
Plus Minus
Trump doprowadził do łapanek na imigrantów. Wybuchł boom na prywatne więzienia
W „Tampopo” (1985) talerz gorącej zupy w przydrożnym barze jest celem podróży bohaterów, a zarazem p
Plus Minus
Kino, które smakuje. Jak jedzenie na ekranie karmi zmysły i wyobraźnię
Wystawa w Musée Granet „Cézanne w Jas de Bouffan” koncentruje się na lokalnych inspiracjach, miejsca
Plus Minus
Paul Cézanne w Prowansji: śladami mistrza nowoczesnego malarstwa
Protest rolników w Rzeszowie w październiku 2020 r.
Plus Minus
„Piątka dla zwierząt” – ustawa, która wstrząsnęła PiS i wciąż dzieli polityków
Reklama
Reklama
e-Wydanie