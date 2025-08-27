Festiwal odbędzie się między 29 sierpnia a 3 września i nosi tytuł „Salon Chopina”, bo też wnętrze łazienkowskiego pałacu idealnie pasuje do takiego salonowego muzykowania. Niemniej okaże się podczas festiwalu, że może być ono bardzo zróżnicowane.

Opery w przeróbkach Chopina i Liszta

W epoce romantyzmu w salonach grywano bowiem muzykę tworzoną przez najwybitniejszych kompozytorów takich jak Chopin czy Liszt, ale także improwizowano ku uciesze gości lub zabawiano ich parafrazami szczególnie popularnych melodii, przede wszystkim oper. W XIX wieku sztuka operowa była przecież dostarczycielką największych przebojów, które nucili wszyscy

Jak wyglądało takie operowe muzykowanie w salonie przypomni 29 sierpnia podczas inauguracyjnego występu na festiwalu Krzysztof Książek, jeden z najlepszych naszych pianistów nowej generacji. Zagra parafrazy tematów ze słynnych oper: z „Cyrulika sewilskiego”, „Don Giovanniego”, „Normy” czy „Rigoletta”. Autorami tych opracowań byli właśnie Liszt i Chopin, ale także przyjaciele Fryderyka z czasów nauki w Liceum Warszawskim – Julian Fontana czy Józef Nowakowski.

Piotr „Pianohooligan” Orzechowski i sztuka improwizacji

Z kolei improwizacja zyska na tym festiwalu niecodzienny wymiar za sprawą Piotra Orzechowskiego. To pianista o wielkiej indywidualności i o nienagannych manierach, bo też pochodzi z inteligenckiej rodziny krakowskiej, gdzie ceni się tradycję. Ale przybrał pseudonim Pianohooligan, bo od czasu błyskotliwego debiutu w 2011 roku i nagrody Grand Prix zdobytej w wieku 21 lat na słynnym Montreux Jazz Piano Solo Competition tradycję traktuje w sposób nieoczywisty, pozornie obrazoburczy.