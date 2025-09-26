Przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Aalborgu zamknięto w czwartek, ok. 23.40. Ponownie otwarto ją niespełna godzinę później, o godzinie 0.35 – wynika z komunikatu duńskiej policji. Policja podkreśla, że do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem doszło w związku z „podejrzaną aktywnością dronów”.

Drony nad duńskimi lotniskami. Minister obrony Danii tłumaczy, dlaczego nie są strącane

Dzień wcześniej lotnisko w Aalborgu, które obsługuje zarówno cywilne, jak i wojskowe loty, było zamknięte przez ok. trzy godziny w związku z pojawieniem się w jego pobliżu kilku oświetlonych dronów. Z kolei na początku tygodnia drony zakłóciły działanie lotniska w Kopenhadze.

W nocy ze środy na czwartek drony były widziane również w pobliżu lotnisk w Esbjergu, Sonderborgu i Skrydstrup. W tym ostatnim mieście znajduje się baza duńskich sił powietrznych, w której stacjonują myśliwce F-16 i F-35.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen na czwartkowej konferencji prasowej określił zakłócanie działania lotnisk w Danii przez drony mianem „ataków hybrydowych” i ostrzegł, że takie ataki mogą się powtarzać. – Nie może być wątpliwości, że wszystko wskazuje na to, że jest to działanie profesjonalnego aktora, jeśli mówimy o tak konsekwentnej operacji w wielu miejscach, praktycznie w tym samym czasie – stwierdził szef resortu obrony.