Wejście na lotnisko w Aalborgu
Przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Aalborgu zamknięto w czwartek, ok. 23.40. Ponownie otwarto ją niespełna godzinę później, o godzinie 0.35 – wynika z komunikatu duńskiej policji. Policja podkreśla, że do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad lotniskiem doszło w związku z „podejrzaną aktywnością dronów”.
Dzień wcześniej lotnisko w Aalborgu, które obsługuje zarówno cywilne, jak i wojskowe loty, było zamknięte przez ok. trzy godziny w związku z pojawieniem się w jego pobliżu kilku oświetlonych dronów. Z kolei na początku tygodnia drony zakłóciły działanie lotniska w Kopenhadze.
W nocy ze środy na czwartek drony były widziane również w pobliżu lotnisk w Esbjergu, Sonderborgu i Skrydstrup. W tym ostatnim mieście znajduje się baza duńskich sił powietrznych, w której stacjonują myśliwce F-16 i F-35.
Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen na czwartkowej konferencji prasowej określił zakłócanie działania lotnisk w Danii przez drony mianem „ataków hybrydowych” i ostrzegł, że takie ataki mogą się powtarzać. – Nie może być wątpliwości, że wszystko wskazuje na to, że jest to działanie profesjonalnego aktora, jeśli mówimy o tak konsekwentnej operacji w wielu miejscach, praktycznie w tym samym czasie – stwierdził szef resortu obrony.
Na razie nie wiadomo kto stoi za pojawianiem się dronów w pobliżu duńskich lotnisk. Dania nie zdecydowała się jak dotąd na uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przewidującego konsultacje z sojusznikami z NATO w przypadku pojawienia się zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju.
Troels Lund Poulsen, minister obrony Danii
Poulsen zapewnił, że duńska armia dysponuje możliwościami pozwalającymi strącić drony, ale – jak dodał – nie stwarzały one bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Danii „na tym etapie”. Z kolei naczelny dowódca sił zbrojnych Danii gen. Michael Hyldgaard poinformował, że drony nie zostały zestrzelone, ponieważ armia oceniła, że nie zagrażają mieszkańcom kraju. Jak dodał duńskie siły zbrojne dokonują ciągłej oceny sytuacji w przypadku takich incydentów.
Na tej samej konferencji Peter Hummelgaard, minister sprawiedliwości Danii, wezwał społeczeństwo do tego, by zachowało solidarność. Jak dodał, incydenty z dronami, które miały miejsce w nocy ze środy na czwartek wpisują się w długą serię działań eskalacyjnych, które widać w całej Europie. Minister sprawiedliwości przekonywał też, że takie zagrożenia hybrydowe będą się w przyszłości powtarzać w Danii (to samo sugerował Poulsen). Zapewnił przy tym, że władze pracują, by jak najszybciej ustalić wszystkie szczegóły nocnego incydentu. Hummelgaard zaznaczył, że ktokolwiek stał za pojawieniem się dronów chciał „wywołać strach”, sprawić, żeby ludzie się bali i doprowadzić do podziałów w społeczeństwie.
Premier Danii, Mette Frederiksen, nie wykluczała wcześniej, że za pojawieniem się dronów w pobliżu lotniska w Kopenhadze stali Rosjanie. Ambasador Rosji w Danii odrzucił te sugestie jako „bezpodstawne”.
Tymczasem w czwartek norweska policja zatrzymała mężczyznę, który był operatorem drona latającego w strefie zakazanej w rejonie lotniska w Oslo. Dron nie zakłócił ruchu powietrznego. Mężczyzna w wieku ok. 50 lat nie został aresztowany – policja jedynie go przesłuchała. Nie ujawniono narodowości mężczyzny. W poniedziałek drony zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Oslo – było ono zamknięte przez kilka godzin. Nie jest jasne czy incydent z Oslo jest związany w jakiś sposób z dronami zakłócającymi działanie duńskich lotnisk. Władze Danii i Norwegii współpracują przy wyjaśnianiu tych spraw.
