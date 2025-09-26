Pierwszy konkurs odbył się niemal sto lat temu, w 1927 r.; za dwa lata będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. Jego inicjatorem był pianista i pedagog prof. Jerzy Żurawlew, który poświęcił mnóstwo sił i pracy, by chopinowska spuścizna nie przepadła. Dziś trudno w to uwierzyć, ale był czas, gdy Chopina grywano mniej – jego utwory rzadziej wykonywano na koncertach, znikał też powoli z programów nauczania. A gdy już je grano, popadano w manierę, która niweczyła chopinowskie dzieło. Prof. Żurawlew uznał, że porządny konkurs pomoże zaradzić zarówno jednemu, jak i drugiemu problemowi. I ruszył w poszukiwaniu środków na zrealizowanie swojej idei. Odbijał się od drzwi do drzwi, nie tracił jednak nadziei.