Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Chopinowską rywalizację czas zacząć!

Konkurs Chopinowski odbywa się w Warszawie co pięć lat. To jeden z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie i z pewnością największe wydarzenie promujące polską kulturę. Wkrótce rozpocznie się jego 19. edycja.

Publikacja: 26.09.2025 14:50

Zwycięzca poprzedniej edycji Bruce Liu zagra 2 października na koncercie inauguracyjnym tegorocznego

Zwycięzca poprzedniej edycji Bruce Liu zagra 2 października na koncercie inauguracyjnym tegorocznego Konkursu Chopinowskiego

Foto: Darek Golik

Monika Borkowska

Pierwszy konkurs odbył się niemal sto lat temu, w 1927 r.; za dwa lata będziemy obchodzić okrągłą rocznicę tego wydarzenia. Jego inicjatorem był pianista i pedagog prof. Jerzy Żurawlew, który poświęcił mnóstwo sił i pracy, by chopinowska spuścizna nie przepadła. Dziś trudno w to uwierzyć, ale był czas, gdy Chopina grywano mniej – jego utwory rzadziej wykonywano na koncertach, znikał też powoli z programów nauczania. A gdy już je grano, popadano w manierę, która niweczyła chopinowskie dzieło. Prof. Żurawlew uznał, że porządny konkurs pomoże zaradzić zarówno jednemu, jak i drugiemu problemowi. I ruszył w poszukiwaniu środków na zrealizowanie swojej idei. Odbijał się od drzwi do drzwi, nie tracił jednak nadziei.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Aż do końca zimnej wojny losy Witolda Pileckiego, w tym śmierć w 1948 r. z rąk komunistów (na zdjęci
Plus Minus
Czy w demokracji potrzebujemy herosów
Jacek Bury
Plus Minus
Jacek Bury: Polska 2050 powinna wyjść z rządu
„Rusz duszę. Każdy ma swoje camino”: Siadam przy drodze i płaczę z bezradności
Plus Minus
„Rusz duszę. Każdy ma swoje camino”: Siadam przy drodze i płaczę z bezradności
Przy via Igino Giordani na peryferiach Rzymu w marcu 2016 roku miała miejsce bulwersująca zbrodnia,
Plus Minus
„Ciao, amore, ciao. Morderstwo w Rzymie”: Tato, zabiliśmy człowieka
Przeor Michał Osek z dzwonem „Mikołajem”, który wrócił do Gdańska. – Odzyskaliśmy prawdziwy skarb –
Plus Minus
Dzwon Mikołaj wrócił do Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie