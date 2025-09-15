Przygotowania do Konkursu Chopinowskiego na ostatniej prostej Play

Konkurs Chopinowski to jeden z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie. Przed zwycięzcą otwierają się drzwi do największych sal koncertowych świata. Nic dziwnego, że każda kolejna edycja wydarzenia przyciąga coraz więcej młodych instrumentalistów. W tym roku napłynęło ponad 640 zgłoszeń z 54 krajów. Z tej liczby wyłoniono 171 uczestników eliminacji. Ostatecznie do konkursu dopuszczono 85 pianistów. Najwięcej jest reprezentantów Chin, Japonii i Polski.

Przygotowania są na ostatniej prostej. - Organizacyjnie dzieje się wiele, ale to jest kuchnia. To kwestie administracyjne, logistyczne, związane z przygotowywaniem instrumentów, scenografii. To rutyna organizatora. Mamy sprawdzone metody działania, co wcale nie znaczy, że śpimy dużo i spokojnie – mówił w studio „Rz” rzecznik prasowy NIFC.

Za około dwa tygodnie do Warszawy zaczną zjeżdżać pianiści z całego świata oraz jurorzy, którzy ocenią ich umiejętności. Od 29 września uczestnicy konkursu będą wybierać instrument, na którym zaprezentują swoje możliwości. Mają do wyboru pięć fortepianów – Steinway, Fazioli, Shigeru Kawai, Yamaha i Bechstein. Decyzję trzeba podjąć w ciągu 20 minut. To ważny moment, bo wybrany instrument będzie im towarzyszył już do końca zmagań konkursowych.

Więcej o przygotowaniach do konkursu w naszej rozmowie z rzecznikiem NIFC-u. Zapraszamy do odsłuchania wywiadu.