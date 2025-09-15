Przygotowania do Konkursu Chopinowskiego na ostatniej prostej

Aktualizacja: 15.09.2025 17:15 Publikacja: 15.09.2025 09:41
Foto: rp
Przygotowania są na ostatniej prostej. - Organizacyjnie dzieje się wiele, ale to jest kuchnia. To kwestie administracyjne, logistyczne, związane z przygotowywaniem instrumentów, scenografii. To rutyna organizatora. Mamy sprawdzone metody działania, co wcale nie znaczy, że śpimy dużo i spokojnie – mówił w studio „Rz” rzecznik prasowy NIFC.
Za około dwa tygodnie do Warszawy zaczną zjeżdżać pianiści z całego świata oraz jurorzy, którzy ocenią ich umiejętności. Od 29 września uczestnicy konkursu będą wybierać instrument, na którym zaprezentują swoje możliwości. Mają do wyboru pięć fortepianów – Steinway, Fazioli, Shigeru Kawai, Yamaha i Bechstein. Decyzję trzeba podjąć w ciągu 20 minut. To ważny moment, bo wybrany instrument będzie im towarzyszył już do końca zmagań konkursowych.
Więcej o przygotowaniach do konkursu w naszej rozmowie z rzecznikiem NIFC-u. Zapraszamy do odsłuchania wywiadu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
