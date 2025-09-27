Z tego artykułu dowiesz się: Jakie podejście do tworzenia muzyki mają Bracia Kacperczyk w kontekście zachodzących zmian?

Jakie niespodzianki czekają uczestników koncertów zespołu Kacperczyk podczas ich największej trasy?

Jak Bracia Kacperczyk postrzegają relacje między sobą i ich wpływ na twórczość?

Trudno wyróżnić się w czasach dużej konkurencji. Jednak kariera braci Kacperczyk nie zwalnia tempa. Paweł i Maciej podążają własną drogą, podkreślając wagę odnalezienia siebie i pozostania autentycznym w nieustannie zmieniającej się branży muzycznej.

Kacperczyk i ich wielkie tournee

Już 22 października, po dwóch latach od „Trasy Końca Świata” promującej platynowy krążek „Pokolenie Końca Świata”, Kacperczyk rozpoczną drugą, największą w ich karierze trasę.

Na koncertach będzie można usłyszeć wszystkie utwory z nowej płyty w tym: „Mamony Milion”, singiel „Moja Wina”, napisany we współpracy z Kukonem w ramach projektu Zorza i „Gdzie Trafia Miłość Gdy Umiera”, z udziałem wokalistki Darii Zawiałów. Nie zabraknie też utworu „Wiatr”, nagranego z Hubertem i Kayah.

Wiadomo już, że z zespołem zagra Artur Rojek jako gość specjalny. Kolejnym będzie Mrozu. Część nazwisk nadal jest owiana tajemnicą. To, na którym z koncertów pojawi się dany artysta oraz co zagra – będzie niespodzianką.