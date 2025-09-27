Aktualizacja: 27.09.2025 11:15 Publikacja: 27.09.2025 11:06
Bracia Kacperczyk
Foto: Mat.Pras./ Marcin Kempski
Trudno wyróżnić się w czasach dużej konkurencji. Jednak kariera braci Kacperczyk nie zwalnia tempa. Paweł i Maciej podążają własną drogą, podkreślając wagę odnalezienia siebie i pozostania autentycznym w nieustannie zmieniającej się branży muzycznej.
Już 22 października, po dwóch latach od „Trasy Końca Świata” promującej platynowy krążek „Pokolenie Końca Świata”, Kacperczyk rozpoczną drugą, największą w ich karierze trasę.
Na koncertach będzie można usłyszeć wszystkie utwory z nowej płyty w tym: „Mamony Milion”, singiel „Moja Wina”, napisany we współpracy z Kukonem w ramach projektu Zorza i „Gdzie Trafia Miłość Gdy Umiera”, z udziałem wokalistki Darii Zawiałów. Nie zabraknie też utworu „Wiatr”, nagranego z Hubertem i Kayah.
Wiadomo już, że z zespołem zagra Artur Rojek jako gość specjalny. Kolejnym będzie Mrozu. Część nazwisk nadal jest owiana tajemnicą. To, na którym z koncertów pojawi się dany artysta oraz co zagra – będzie niespodzianką.
Czytaj więcej
Dzieci i bardzo młodzi ludzie są bohaterami „Brata” Sobieszczańskiego, „Ministrantów” Domalewskie...
— Poprzednia płyta była o małych końcach świata, ta też trochę jest. Natomiast tym razem skupiliśmy się na przemijaniu i odnalezieniu szczęścia w tu i teraz. Dajemy z siebie wszystko i jest dla nas bardzo ważne, aby się do tego przyłożyć — mówią bracia.
Życie chwilą stanowi motyw przewodni płyty. Słychać to w utworze „Mamony Milion”. Pisząc teksty, Maciej i Paweł kierowali się tym, co czuli, w zależności od zachodzących w ich życiu zmian.
— Nasz styl to popowa muzyka alternatywna, a po sprecyzowaniu po prostu „Kacperczyk” — mówi Maciej — U nas styl tworzy się na bieżąco — tłumaczy Paweł.
— Z muzyką alternatywną „indie" weszliśmy do wytwórni rapowej, dowiedzieliśmy się tam, jak wygląda rap i zaczęliśmy z tego korzystać. Dzięki temu powstało coś bardzo niestandardowego. Mamy wielu różnych gości, ale wszyscy są Kacperczyk i wszystkich łączymy — dodaje Maciej.
Kacperczyk
Różnorodne grono zaproszonych wykonawców nie będzie jedynym kontrastem na scenie.
— Ja i Maciek jesteśmy zupełnie inni. Na płycie mamy logo, czarno-białą spiralę, jest to nasza wersja Yin i Yang — mówi Paweł.
Bracia Kacperczyk używają własnej relacji jako przykładu, że przeciwieństwa mogą się uzupełniać, a nawet być źródłem sukcesu. Zauważają, że chociaż ich słuchacze są różni, łączą ich podobne problemy i przeżycia. Ta świadomość budzi poczucie jedności, stąd tytuł „Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk”.
Czytaj więcej
Arcydzieło światowej literatury pióra Jana Potockiego, do którego sławy w XX wieku przyczyniła si...
Przed tournee pada ważna deklaracja braci:
— Chcemy poruszyć ważne tematy. Chodzi o szacunek do drugiego człowieka i o to, że jesteśmy równi. Jeśli ktoś nie chce utożsamiać się z naszym nazwiskiem, to nie wciągamy go na siłę do naszej rodziny, zresztą nazwisko w tej sytuacji nie ma aż takiego znaczenia. Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy rodziną — tłumaczą.
Podkreślają: — Ten projekt jest nastawiony na Polskę. Wiele naszych tekstów jest o tym, co dzieje się w Polsce, są w nich nawiązania do kultury, do filmów, nawet do memów. Gdybyśmy zaczęli pisać i śpiewać po angielsku, to nie byłoby dla nas takie łatwe, ponieważ nie mieszkamy za granicą. Musiałyby to być tematy bardziej uniwersalne, a to nie nasz styl, ale nie zamykamy się, może będziemy kiedyś tworzyć projekty międzynarodowe. Natomiast to już nie będzie „Kacperczyk” — mówią.
— Myślimy o tym, żeby zagrać dla Polonii w Wielkiej Brytanii — mówi Paweł.
— Tak, myślimy o trasie zagranicznej, ale dla Polaków — tłumaczy Maciej.
Choć artyści przyznają, że początki w branży muzycznej mogą nie być łatwe dla debiutantów, radzą aby mimo wszystko próbować swoich sił.
— Potrzebujemy więcej muzyki w Polsce, rynek muzyczny jest teraz w dobrym momencie. Ważne jest to, aby się nie wstydzić, chwalić się swoją muzyką, być charakterystycznym również w mediach społecznościowych. Radziłbym, aby być autentycznym, prawdziwym, ale też otwartym, nie można się zamykać — mówi Maciej. — Dobrze być wyrazistym i wypowiadać swoje zdanie. I nie kopiować — dodaje Paweł.
22.10.2025 Poznań, MTP Pawilon 3A
07.11.2025 Wrocław, Hala Orbita
15.11.2025 Katowice, MCK
22.11.2025 Gdynia, Polsat Plus Arena Gdynia
28.11.2025 Warszawa, COS Torwar
3.12.2025 Lublin, Targi Lublin
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trudno wyróżnić się w czasach dużej konkurencji. Jednak kariera braci Kacperczyk nie zwalnia tempa. Paweł i Maciej podążają własną drogą, podkreślając wagę odnalezienia siebie i pozostania autentycznym w nieustannie zmieniającej się branży muzycznej.
Ruszyły ogłoszenia wielkich koncertów na PGE Narodowym w 2026 r. 18 lipca zagra System Of A Down wspierany przez...
„One to One: John i Yoko” to wnikliwy dokument opowiadający nie tylko o słynnej parze, ale przede wszystkim o św...
Miałem w życiu moment życia ponad stan. Różnie może być, ale dziś skromniejsze życie jest dla mnie więcej warte...
Minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun ostrzegł, że jeśli Eurowizja dopuści do udziału w konkursie Izrael, wó...
David Byrne, były lider The Talking Heads wydał długo wyczekiwany nowy album „Who Is The Sky?”, pierwszy od „Ame...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas