Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Grzegorz Jarzyna interpretuje oświeceniową wizję świata w swoim spektaklu?

Jakie role grają Andrzej Seweryn i Danuta Stenka w tej teatralnej inscenizacji?

W jaki sposób „Rękopis znaleziony w Saragossie” łączy elementy różnych religii i tradycji duchowych?

„Rękopis znaleziony w Saragossie” to legenda. Jan Potocki (1761–1815), urodzony na Wołyniu polski arystokrata, pisarz i człowiek wielu pasji, stworzył go w języku francuskim w konwencji awanturniczego romansu, przedstawiającego losy Alfonsa van Wordena, kapitana z gwardii króla XVIII-wiecznej Hiszpanii. Ekranizacja Wojciecha Jerzego Hasa z muzyką Krzysztofa Pendereckiego, plejadą polskich aktorów, ze Zbigniewem Cybulskim w roli głównej, była również inspiracją dla wielu artystów na świecie, w tym Martina Scorsese i Francisa Forda Coppoli.

„Rękopis znaleziony w Saragossie” w Teatrze Polskim

Spektakl Teatru Polskiego „Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów” w reżyserii Grzegorza Jarzyny jest inspirowany arcydziełem Jana Potockiego. Łączy oświeceniową wizję świata z przygodami van Wordena, przemierzającego owiane złą sławą hiszpańskie góry Sierra Morena. To gra o władzę, wiarę i tożsamość, w której stawką jest przyszłość ludzkości.

Zawsze pragnąłem pracować z Grzegorzem jako aktor. Zawsze myślałem o tym, żeby coś u nas zrobił, ponieważ bardzo szanuję jego pracę. Andrzej Seweryn

Treść scenariusza stworzonego przez Grzegorza Jarzynę i Romana Pawłowskiego-Felberg jest następująca: Alex, młody mieszkaniec współczesnej metropolii, otrzymuje zaproszenie do tajemniczej gry, która przenosi go do XVIII-wiecznej Hiszpanii. Wplątany w labirynt inscenizacji, nadprzyrodzonych zjawisk i kabalistycznych rytuałów, odkrywa, że stał się kandydatem do przejęcia przywództwa w tajnym bractwie Gomelezów, które od wieków wpływa na losy świata. Musi zdecydować, czy odrzucić dziedzictwo Gomelezów, czy stać się częścią ich systemu.