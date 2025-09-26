Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
26.09.2025
Foto: mat.pras.
Stołeczna Syrena to królestwo musicali. I scena reagująca na światowe nowości. W roku 2019 na Broadwayu wystawiono spektakl „Beetlejuice” („Sok z żuka”) – libretto Scott Brown i Anthony King, muzyka Eddie Perfect. Teraz wystawia ją wicedyrektor Syreny Jacek Mikołajczyk, który tekst przetłumaczył.
Mamy modę na przenoszenie kina do teatru. Bo spektakl w Syrenie to oczywiście adaptacja „Soku z żuka”, filmu z 1988 r. Można go uznać za pastisz horroru, a tak naprawdę za manifest osobnego świata Tima Burtona, w którym jesteśmy za pan brat ze śmiercią, jak w średniowiecznych misteriach czy jasełkach.
